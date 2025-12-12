إغلاق مخبزين في أوسيم بعد الاستيلاء على 12 جوال دقيق مدعم

18 حجم الخط

أغلقت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مخبزين بدائرة مركز شرطة أوسيم، بعد ضبط أصحابها لاستيلائهم على 12 جوالا من الدقيق البلدي المدعم والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء بهدف التربح غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة حملاتها المكثفة، تنفيذًا لتوجيهات مدير المديرية السيد بلاسي، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو تمس حقوقهم التموينية.



ضبط نحو 4 أطنان بالجيزة

وعلى جانب آخر، كانت قوات مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالمحافظة، وبالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة، شنت حملات تموينية مكثفة استهدفت ضبط المخالفات التموينية والحد من جرائم الغش التجاري

وأسفرت الحملات، عن إغلاق 5 مخابز لمخالفتها شروط التراخيص، وضبط نحو 4 أطنان من الدقيق الأبيض ودقيق البلدي المدعم قبل تداوله بطرق غير مشروعة. كما تم تحرير عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وأكدت الجهات الأمنية استمرار جهودها في متابعة الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

