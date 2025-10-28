الطب البيطري بالغربية يعاين موقع "مذبحة الحمير" بالسنطة

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الطب البيطري بالغربية
شهدت محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، تحركًا واسعًا من مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين ومجلس مدينة السنطة لمعاينة موقع واقعة العثور على عدد من الحمير المذبوحة داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية تابعة لمركز السنطة، في واقعة أثارت حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي.

وخلال المعاينة الميدانية عثرت اللجنة البيطرية بمحافظة الغربية على حمار مذبوح ومسلوخ الجلد، إضافة إلى ثلاثة حمير أخرى على قيد الحياة داخل الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة ودفن النافق بطريقة آمنة لمنع انتشار أي أمراض أو تلوث بيئي.

كما تواصل مباحث التموين بالغربية تحرياتها المكثفة لضبط المتهم الرئيسي في الواقعة، ويدعى "شاكر. أ" المقيم بقرية بلاي التابعة لمركز السنطة، وذلك وفقًا لأقوال شهود العيان.

وفي سياق متصل وجهت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية بتكثيف الحملات المشتركة بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين على جميع المطاعم ومحال بيع اللحوم بمختلف قرى ومدن المحافظة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومصدرها والتصدي لأي محاولات لبيع لحوم مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت المديرية استمرار جهودها اليومية في متابعة الأسواق والمطاعم حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وملاحقة أي مخالفات تهدد الأمن الغذائي بالمحافظة.

 

