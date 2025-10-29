الأربعاء 29 أكتوبر 2025
ضبط سيارة محملة بـ150 لتر سولار بدون تصاريح في شمال سيناء

نفذت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ضمن خطة المديرية لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومحطات الوقود ومتابعة حركة تداول المواد البترولية لضمان وصولها لمستحقيها ومنع أي محاولات تهريب أو اتجار غير مشروع.  

ضبط سيارة محملة بـ150 لتر سولار بدون تصاريح في شمال سيناء

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سيارة محملة بكمية تُقدّر بـ150 لترًا من السولار دون الحصول على التصاريح اللازمة لتداول ونقل المواد البترولية، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لتوزيع المنتجات البترولية.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين.

محافظ شمال سيناء يتابع مشروعات التطوير بميناء العريش

محافظ شمال سيناء يستقبل قائد القوات متعددة الجنسيات

 وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، استمرارها في تكثيف الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود، ومتابعة حركة تداول المنتجات البترولية، مع اتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي مخالفات تهدف إلى الإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب في السلع الحيوية.

