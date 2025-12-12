مدرب فلامنجو: نحترم بيراميدز وماييلي الأخطر

18 حجم الخط

أكد فيليبي لويس، المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة بيراميدز في كأس القارات للأندية، أن فريقه يستعد بكل جدية لمباراة يصفها بالصعبة، مشددًا على احترامه الكامل للمنافس ورغبته في قيادة فلامنغو لمواصلة المشوار نحو اللقب.

مدرب فلامنجو يتحدث عن بيراميدز

وقال لويس: "نحترم بيراميدز كثيرًا وندخل المباراة برغبة كبيرة في الاستمرار على الطريق الصحيح من أجل الفوز بالبطولة. لا مجال للأخطاء في مثل هذه المواجهات".

وتحدث المدرب البرازيلي عن أبرز نقاط قوة الفريق المصري، موضحًا: "بيراميدز يضم لاعبين مميزين، ومن المهم أن نُفرض رقابة صارمة على مفاتيح اللعب لديهم. عملنا على تحضير الفريق للتعامل مع قدراتهم الهجومية."

كما أشاد بالأداء الدفاعي لبيراميدز قائلًا: "الفريق يتمتع بدفاع قوي للغاية، وقد قمنا بدراسته بشكل جيد قبل المواجهة. نعم لديهم لاعب جيد مثل ماييلي، لكن الحقيقة أن الفريق بأكمله يقدم مستوى عاليًا ويستحق الاحترام."

ويأمل فلامنجو في أن يترجم استعداداته إلى نتيجة إيجابية تُقرّبه خطوة إضافية من لقب البطولة.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

ويتأهل الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو لخوض المباراة النهائية لكأس القارات ومواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا في النهائي يوم 17 ديسمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.