الأحد المقبل، الفرصة الأخيرة لتشابي ألونسو مع ريال مدريد

تشير تقارير إعلامية إسبانية إلى أن المدرب تشابي ألونسو يعيش تحت ضغط غير مسبوق في ريال مدريد، حيث يبدو أن مصيره أصبح غامضًا ومعقدًا بغض النظر عن نتيجة المباراة المرتقبة يوم الأحد أمام ديبورتيفو ألافيس.

الفرصة الأخيرة لتشابي ألونسو

وأفادت مصادر مطلعة حسب Madrid Zone، أن الإدارة برئاسة فلورنتينو بيريز لن تتحمل أي تعثر جديد، وأن فشل الفوز يوم الأحد، سيعني تفعيل قرار الإقالة الفورية للمدرب ألونسو.

حيث تُعد الخسارة بمثابة تجاوز لـ"الخط الأحمر" للإدارة التي تتطلع لإنقاذ الموسم.

وتؤكد المصادر أن الإدارة تراقب جودة الأداء وليس النتيجة فقط. إذا جاء الفوز بأداء ضعيف أو غير مقنع أو لم يُرضِ الجماهير، فقد يتم اتخاذ قرار الإقالة أيضًا.

ويبدو أن الإدارة وضعت خطة طويلة الأمد تتضمن البحث عن مدرب يضمن بناء مشروع مستقبلي قوي، وقد لا يكون ألونسو، في نظرها، هو الخيار الأمثل على المدى الطويل حتى لو حقق فوزًا مؤقتًا.

وتلقى ريال مدريد هزيمة مريرة على ملعبه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-2، مساء الأربعاء، في الجولة السادسة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحيط الشكوك حول مستقبل المدرب تشابي ألونسو وإمكانية رحيله عن منصبه في الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن ريال مدريد أمامه عدة خيارات لتولي تدريب الفريق حال صدور قرار بإقالة تشابي ألونسو.

وأوضحت أن كلوب، صاحب الـ58 عاما، يشغل حاليا منصب رئيس إدارة كرة القدم العالمية في "رد بول"، ويشرف على الأمور الخاصة ببعض الأندية تحت رعاية الشركة، مثل لايبزيج الألماني، وسالزبورج النمساوي، ونيويورك رد بولز الأمريكي.

