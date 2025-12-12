قائمة منتخب السودان المشاركة في أمم إفريقيا 2025

18 حجم الخط

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب السودان قائمة لاعبيه المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وينافس منتخب السودان في المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، رفقة منتخبات الجزائر، غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

تغييرات بالجملة في قائمة منتخب السودان بأمم إفريقيا

وشهدت قائمة منتخب السودان المشاركة في أمم إفريقيا العديد من التغييرات عن التي شاركت في كأس العرب، حيث ضم المدرب 9 أسماء جديدة على رأسهم الحارس علي أبو عشرين.

وأبقى المدرب على 18 لاعبًا ممن شاركوا في كأس العرب التي ودع صقور الجديان المنافسة فيها من دور المجموعات، كما شهدت القائمة استبعاد القائد رمضان عجب بسبب عدم الجاهزية بعد عودته من الإصابة مؤخرًا.

وجاءت قائمة منتخب السودان المشاركة في أمم إفريقيا، كالتالي:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين - محمد أبو جا - منجد النيل.

خط الدفاع: محمد أرنق - الطيب عبد الرازق - مصطفى كرشوم - ياسر عوض - بخيت خميس - مازن محمدين - عوض زايد - أحمد طبنجة -محمد كسِرى.

خط الوسط: أبو عاقلة عبد الله - والي الدين خضر - عبد الرؤوف يعقوب - عمار طيفور- صالح عادل- موسى كانتي - شادي عزالدين - عامر عبدالرحمن.

خط الهجوم: ياسر مزمل - محمد عبد الرحمن - جون مانو - محمد عيسى - أبو بكر عيسي - الجوزولي نوح - محمد أسد.

