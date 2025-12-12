عودة حركة الملاحة واستئناف رحلات الصيد من ميناء البرلس

18 حجم الخط

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، وجرى استئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية.

عودة الصيد من بحيرة البرلس

وأكد محافظ كفرالشيخ انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وإنطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من استقرار الطقس وسطوع الشمس في معظم مناطق المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بإستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.

وكان قد ناقش اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، مع ممثلى المقاولون العرب مشروع تطوير وتنمية بحيرة البرلس، وآخر مستجدات أعمال المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تم الانتهاء منها بنسبة 98%، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الموارد البيئية والاقتصادية للبحيرة، بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات القومية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن أعمال التطهير والتكريك التي تنفذها شركة المقاولون العرب تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، ضمن خطة شاملة لتحسين الوضع البيئي للبحيرة، حيث يتم إزالة الطمي والرواسب التي تراكمت على مدار السنوات الماضية، مما يعيد للبحيرة عافيتها ويزيد من إنتاجيتها السمكية، بالإضافة إلى تحسين جودة المياه وزيادة القدرة الاستيعابية للبحيرة، مما يسهم في تعزيز الثروة السمكية ودعم الصيادين.

