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محافظات

انتظام حركة نقل الأهالي والطلاب بمجمع مواقف دسوق بكفر الشيخ (صور)

مجمع المواقف بكفرالشيخ
مجمع المواقف بكفرالشيخ

 تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، حركة نقل الأهالي والطلاب بمجمع مواقف دسوق، في إطار المتابعة المستمرة لمواقف النقل العامة بالمحافظة، للاطمئنان على انضباط حركة السير وانتظام حركة نقل الأهالي والطلاب حرصًا على سلامتهم ومستقبلهم.

الانتهاء من القرعة العلنية لخطوط النقل الجديدة 

 وفي هذا السياق، أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم الانتهاء من القرعة العلنية لخطوط النقل الجديدة، وسيتم تزويد مواقف النقل العامة على مستوى المحافظة بهذه الخطوط خلال الأيام القادمة، بعد الانتهاء من إجراءات التراخيص اللازمة، بهدف توفير وسائل النقل الكافية والحديثة للركاب، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا متواصلة من قبل المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وناشد محافظ كفرالشيخ، جموع المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة مخالفة عبر الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792، وغرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة إلى الخط الساخن لإدارة المرور 136 على مدار الساعة.

 

رفع الإشغالات والتعديات من الرياض

 من ناحية أخرى، تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، في تنفيذ حملات رفع الإشغالات والتعديات بعدد من الشوارع، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لها، وتنظيم حركة المرور، وتيسير حركة المواطنين، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على أهمية استمرار حملات إزالة الإشغالات لضمان السيولة المرورية في الشوارع والميادين، موجهًا بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإزالة التعديات ورفعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة رفع الأتربة والقمامة من الشوارع بشكل دوري، ومنع ظاهرة الانتظار الخاطئ للسيارات والتعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية، مؤكدًا على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم، وتنفيذ التعليمات بسرعة والاستجابة لمشكلاتهم لإيجاد حلول سريعة لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محافظ كفرالشيخ مركز سيطرة الشبكة الوطنية

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