محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير بحيرة البرلس

ناقش اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مع ممثلى المقاولون العرب مشروع تطوير وتنمية بحيرة البرلس، وآخر مستجدات أعمال المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تم الانتهاء منها بنسبة 98%، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الموارد البيئية والاقتصادية للبحيرة، بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات القومية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن أعمال التطهير والتكريك التي تنفذها شركة المقاولون العرب تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، ضمن خطة شاملة لتحسين الوضع البيئي للبحيرة، حيث يتم إزالة الطمي والرواسب التي تراكمت على مدار السنوات الماضية، مما يعيد للبحيرة عافيتها ويزيد من إنتاجيتها السمكية، بالإضافة إلى تحسين جودة المياه وزيادة القدرة الاستيعابية للبحيرة، مما يسهم في تعزيز الثروة السمكية ودعم الصيادين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المرحلة الثالثة شملت أعمال تطهير واسعة النطاق، بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية اللازمة لدعم الأنشطة السياحية والاقتصادية حول البحيرة، كما تم التركيز على إزالة التعديات بالبحيرة لتعزيز الثروة السمكية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار المسئولون عن المشروع إلى أن الفرق العاملة تعمل على مدار الساعة لضمان الانتهاء من الأعمال المتبقية في الوقت المحدد، مع الاستعداد لبدء المرحلة الرابعة من المشروع، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عن الانتهاء الكامل من المرحلة الثالثة في الأسابيع القليلة المقبلة، ليتم بعدها مباشرة البدء في تنفيذ المرحلة الرابعة، والتي ستشهد نقلة نوعية في تطوير وتنمية بحيرة البرلس.

بحيرة البرلس: ثروة طبيعية تحت التطوير، وتُعد واحدة من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر، وتتمتع بموقع استراتيجي مميز على ساحل البحر المتوسط، وتشتهر بتنوعها البيولوجي الغني، حيث تعد موطنًا للعديد من الأنواع السمكية والطيور المهاجرة والنباتات النادرة والجزر العريقة والطبيعة الخلابة.

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