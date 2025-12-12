تقارير صحفية: أنشيلوتي سيجدد عقده مع البرازيل حتى 2030

18 حجم الخط

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، سوف يجدد عقده مع السيليساو.

وكشفت التقارير، أن أنشيلوتي سيكون المدرب الأعلى أجرًا بين مدربي المنتخبات؛ حيث إنه يتقاضى حاليًا 840 ألف يورو شهريًا.

وسبق أن كشفت، شبكة جلوبو البرازيلية، أن الاتحاد البرازيلي، يرغب في تجديد عقد أنشيلوتي، وهو ما يتوافق مع رغبة المدرب الإيطالي.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويتطلع للتتويج بلقبه السادس في البطولة، والأول من نسخة 2002.

ويلعب منتخب البرازيل ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم، التي تضم المغرب، وإسكتلندا، وهايتي.

تعليق انشيلوتي على مجموعة البرازيل فى المونديال

وقال أنشيلوتي: "إنها مجموعة صعبة، المغرب قدم أداءً رائعًا في كأس العالم بقطر، ويمتلك فريقًا قويًا للغاية، المواجهة ستكون معقدة، سنخوض معظم المباريات ليلًا، لذلك لن نواجه مشاكل كبيرة مع الطقس".

وأشار أنشيلوتي في تصريحات للصحف البرازيلية: إلى أنه "هدفنا إنهاء دور المجموعات في الصدارة… علينا الفوز بالمباريات الثلاث، والمغرب أصعب خصومنا. نحتاج إلى الثقة والهدوء لتحقيق ذلك."

وأضاف المدرب المخضرم أن فريقه يملك الجودة والقدرات اللازمة لتقديم أداء قوي، لكنه شدد على ضرورة احترام جميع المنافسين وعدم التراخي في أي لحظة خلال البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.