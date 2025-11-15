فينيسيوس يشارك في مركز جديد مع منتخب البرازيل بفرمان أنشيلوتي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية برازيلية، اليوم السبت، بأنه على الرغم من تذبذب مستوى فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد هذا الموسم، يعتقد كارلو أنشيلوتي مدرب السيليساو أنه قادر على بلوغ آفاق جديدة مع منتخب البرازيل.

مركز فينيسيوس جونيور الجديد مع منتخب البرازيل

ويعتقد أنشيلوتي أن فينيسيوس قادر على أن يكون أكثر فعالية في هجوم البرازيل إذا اختار اللعب كمهاجم بدلا من جناح، حيث ينتظر أن يقوم بتجربته في مركزه الجديد خلال التوقف الدولي الحالي.

موعد مباراة البرازيل ضد السنغال والقناة الناقلة

ويلاقي منتخب البرازيل، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، نظيره السنغال، مساء اليوم السبت، على ملعب "الإمارات" في لندن، في آخر فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر 2025.

ويسعى منتخب البرازيل لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، في حين أن السنغال تريد خوض تجربة قوية قبل مشاركتها في بطولة كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وتنطلق مباراة البرازيل ضد السنغال في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية.

وتُذاع مباراة البرازيل والسنغال عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

