السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فينيسيوس يشارك في مركز جديد مع منتخب البرازيل بفرمان أنشيلوتي

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية برازيلية، اليوم السبت، بأنه على الرغم من تذبذب مستوى فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد هذا الموسم، يعتقد كارلو أنشيلوتي مدرب السيليساو أنه قادر على بلوغ آفاق جديدة مع منتخب البرازيل

مركز فينيسيوس جونيور الجديد مع منتخب البرازيل 

ويعتقد أنشيلوتي أن فينيسيوس قادر على أن يكون أكثر فعالية في هجوم البرازيل إذا اختار اللعب كمهاجم بدلا من جناح، حيث ينتظر أن يقوم بتجربته في مركزه الجديد خلال التوقف الدولي الحالي. 

موعد مباراة البرازيل ضد السنغال والقناة الناقلة 

ويلاقي منتخب البرازيل، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، نظيره السنغال، مساء اليوم السبت، على ملعب "الإمارات" في لندن، في آخر فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر 2025.

ويسعى منتخب البرازيل لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، في حين أن السنغال تريد خوض تجربة قوية قبل مشاركتها في بطولة كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وتنطلق مباراة البرازيل ضد السنغال في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية.

وتُذاع مباراة البرازيل والسنغال عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فينيسيوس جونيور فينيسيوس ريال مدريد منتخب البرازيل البرازيل

مواد متعلقة

مهدد بالاعتزال، نقل أوسكار للمستشفى في البرازيل

أنشيلوتي ينصح إندريك بشأن مستقبله مع ريال مدريد

السنغال تستعد لمباراة البرازيل بقائمة نارية

أنشيلوتي بعد الخسارة من اليابان: منتخب البرازيل تعبان نفسيا

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

انخفاض أسعار البط ببورصة الدواجن اليوم

تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج في البترول والغاز تتصدر اجتماع السيسي مع الحكومة اليوم

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف قتل الحسن ومن وضع له السم؟ أحمد كريمة يوضح المؤامرة الكبرى

ما هو الحساب اليسير الذي دعا به النبي في صلاته؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية