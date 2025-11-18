الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
مدرب منتخب تونس: علينا جعل البرازيل تعاني

أكد سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس، أنه يأمل أن ينجح منتخب بلاده في "جعل البرازيل تعاني، وذلك حين يلتقي المنتخبان، مساء اليوم في ليل الفرنسية في لقاء دولي ودي.

مدرب تونس يحلم بمعاناة البرازيل

وقال مدرب نسور قرطاج في تصريحات صحفية إنه على المستوى الفردي، يملك البرازيليين إمكانيات هائلة، وهم منتخب يلعب بشكل رائع ويتميز بسرعة عالية، لاسيما في الهجوم.

وأوضح: “أردنا دفع لاعبينا إلى أقصى قدراتهم وإمكاناتهم لنرى أين نحن. هذه استراتيجية جديدة لتونس، نريد أن نتطور وأن نكون من بين أفضل المنتخبات في القارة الإفريقية. أما في ما يخص كأس العالم، أن نتمكن من تجاوز دور المجموعات وتقديم أداء جيد، لذلك علينا أن نلعب ضد منتخبات بهذا المستوى”.

ويهدف منتخب تونس إلى استغلال هذه المباراة ضد بطل العالم خمس مرات للتحضير لكأس الأمم الإفريقية 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

وأوقعت القرعة تونس في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات نيجيريا وتنزانيا وأوغندا.

