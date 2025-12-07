الإثنين 08 ديسمبر 2025
رياضة

انطلاق المعسكر المغلق لمنتخب مصر الأول استعدادا لأمم أفريقيا 2025 (صور)

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
انطلق اليوم 7 ديسمبر معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأقيم تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر.

حضر مران منتخب مصر مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والدكتور مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

 

28 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قد أعلن قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب

قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر

وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي أحمد الشناوي مصطفى شوبير محمد صبحـي

الدفاع: محمد هاني أحمد عيــد رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم،  محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح

الوسط: مروان عطيـة حمدي فتحي مهند لاشين محمود صابر محمد شحاتة، إمام عاشور أحمد سيد زيزو محمود تريزيجيه إبراهيم عادل مصطفي فتحي عمر مرموش محمد صلاح

الهجوم: مصطفي محمد صلاح محسن أسامة فيصل.

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي يوم 11 ديسمبر من الشهر الجاري.

موعد ودية مصر ونيجيريا

وكان منتخب مصر بدأ معسكره المفتوح يوم 3 ديسمبر ثم الدخول في معسكر مغلق اليوم 7 ديسمبر استعدادا لخوض ودية نيجيريا يوم 16 ديسمبر الحالي باستاد القاهرة، ثم السفر يوم 17 إلى المغرب استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة أمم أفريقيا  يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا يوم 26 وأنجولا يوم 29 ديسمبر في دور المجموعات

 

 

