الفريق أسامة ربيع يتفقد أعمال ترميم مبنى القبة الأثري ببورسعيد (صور)

18 حجم الخط

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عددًا من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

تفقد أعمال ترميم مبنى القبة

شملت الجولة التفقدية، أعمال ترميم مبنى القبة الأثري في بورسعيد، وترسانة بورسعيد البحرية، وشركة قناة السويس للاستزراع المائي.



في مستهل جولته، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أعمال ترميم وتدعيم مبنى القبة للوقوف على الحالة الفنية للمبنى، ومتابعة أعمال الترميم الإنشائية المعمارية الجارية للمبنى التاريخي، بمعرفة شركة القناة للحبال إحدى الشركات التابعة للهيئة، بالتعاون مع إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب القيام بأعمال الترميم كمقاول للمشروع.

الفريق أسامة ربيع يتفقد أعمال ترميم مبنى القبة الأثري ببورسعيد

الفريق أسامة ربيع يتفقد أعمال ترميم مبنى القبة الأثري ببورسعيد

تنفيذ من احدي شركات الهيئة



وتخضع كافة الأعمال المُنفذة لإشراف استشاري المشروع وهي شركة قناة السويس للاستثمار بالتعاون مع مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك بالتنسيق وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

خلال الجولة التفقدية، استمع رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي من المهندس كمال النحاس رئيس أشغال بورسعيد عن المخطط العام لأعمال الترميم الجاري تنفيذها مع الحفاظ على كافة العناصر الإنشائية والمعمارية لإعادة المبنى إلى حالته الأصلية.

أبرز أعمال المرحلة

ثم استعرض المهندس طاهر الشريف مدير المشروع أبرز أعمال المرحلة الحالية والتي تتضمن العمل على ترميم القبة الشمالية للمبنى، وتدعيم الممرات الخشبية بالجزء الشمالي للمبنى بالإضافة إلى إزالة الجزء المستحدث من القبة الوسطى.

ووجه رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم المتبقية خلال النصف الثاني من العام المُقبل تمهيدا لافتتاحه كمزار بما يُمكن معه الحفاظ على المبنى التاريخي، وحمايته لحفظ قيمته الأثرية والوجدانية.

من جانبه، أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بإحياء مبانيها التراثية والتاريخية، والحفاظ على الهوية المعمارية المميزة لمدينة بورسعيد، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنشآت ذات الطابع التراثي بالمحافظة وبما يعود بالنفع على محافظة بورسعيد وأبنائها.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال الترميم تتم وفق معايير هندسية دقيقة وتحت إشراف متخصصين لضمان إعادة المبنى إلى رونقه الأصلي بما يعكس قيمته التاريخية، وذلك بالتنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس والجهات المنفذة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة، مشيدٱ بدور هيئة قناة السويس في هذا الملف، لما يمثله من ذاكرة حضارية للأجيال القادمة.

عقب ذلك، توجه الفريق أسامة ربيع إلى ترسانة بورسعيد البحرية حيث كان في استقباله قيادات الترسانة والعاملين بها.

وحرص على الوقوف على مستجدات أنشطة الترسانة في مجالي بناء وإصلاح السفن بتفقد أعمال بناء بنتونات كوبري النصر العائم الجديد حيث يتم العمل على التوازي لبناء ٤ بنتونات من إجمالي ٥ بنتونات عائمة مكونة لبدن الكوبري العائم الجديد بنسبة إنجاز قدرها 60%.

وخلال جولته، وجه رئيس الهيئة بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال بناء الكوبري العائم الجديد الذي يتم بنائه ليكون موازيًا لكوبري النصر العائم على مسافة ٣٠٠ متر تمهيدًا لافتتاحه خلال شهر فبراير المُقبل بحيث يتم تشغيله كل كوبرى في اتجاه منفصل، مؤكدا أن المشروع الجديد سيتيح وفرا كبيرا في الوقت وسيعمل على زيادة السيولة المرورية في حركة عبور المركبات والأفراد لربط ضفتي القناة ما بين بورسعيد وبورفؤاد.

ثم تعرف رئيس هيئة قناة السويس على مستجدات أعمال بناء قاطرة بقوة شد 20 طن لتلبية احتياجات الترسانة بنسبة إنجاز بلغت 30٪ بساحة الترسانة، بالإضافة إلى متابعة أعمال بناء معديتين ركاب حمولة 320 طن للمعدية الواحدة بنسبة إنجاز قدرها 40% وذلك لخدمة حركة عبور المركبات والأفراد بين بورسعيد وبورفؤاد.

عقب ذلك، تفقد الفريق أسامة ربيع منطقة المعديات والمراسي، وحرص على متابعة إجراءات السلامة في المعديات في حالات الطوارئ المحتملة، كما شاهد عدة مناورات مختلفة لإطفاء الحرائق والإنقاذ من الغرق.

وشدد على ضرورة اتباع تعليمات السلامة خلال عملية الإبحار أو التراكي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين خلال تواجدهم بمرفق المعديات أو مراسي الانتظار، كما وجه بوجود مسافة آمنة لانتظار المركبات عند مرسى المعدية أو انتظار الأفراد مع تعيين مسئولين بقطاعات الأمن والتشغيل مخصصين لمتابعة إجراءات السلامة أثناء عملية دخول وتحرك المعديات.

وتوجه الفريق ربيع لموقع شركة قناة السويس للاستزراع المائي للوقوف على معدلات الاستزراع بالأحواض ومتابعة مستجدات أعمال التطوير بالشركة.

شملت الجولة مصنع تجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك والجمبري للتعرف على إجراءات استكمال تجهيزه حيث تم توريد بعض ماكينات تصنيع الثلج وماكينة التغليف الآلية بتكنولوجيا إيطالية، موجها بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تركيب المعدات الجديدة وتشغيلها.

التعرف على نشاط الاستزراع السمكي

ثم تعرف على نشاط الاستزراع بالشركة حيث بدأت بالفعل عملية تجهيز الشرائح التي تم تطويرها في نطاق الحوض (٢١) تمهيدًا لبدء استزراعها في الدورة المقبلة خلال شهر إبريل المُقبل بمشيئة الله.

واطلع ربيع على نتائج حصاد الأحواض المستزرعة بالشركة بمعدلات بلغت حوالي 750طن من أسماك البلطي والعائلة البورية، و90 طنا من اللوت، و10 أطنان من أسماك السهلية، و12طن من الجمبري، وذلك خلال موسم حصاد الأسماك الحالي 2025/ 2026.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.