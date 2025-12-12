نفاد تذاكر دخول المصريين للمتحف الكبير

18 حجم الخط

أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير، نفاد تذاكر دخول الزائرين المصريين لقاعات العرض اليوم الجمعة، فيما يتبقى تذاكر دخول الزائرين العرب والأجانب.

نفاد تذاكر دخول المصريين للمتحف المصري الكبير

وأوضحت إدارة المتحف المصري الكبير أن الإقبال الكبير من الزائرين المصريين على حجز تذاكر الدخول أدى إلى نفاد تذاكر الدخول.

وبدأت إدارة المتحف المصري الكبير بداية من شهر ديسمبر الجاري اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).

قواعد زيارة المتحف المصري الكبير

وأعلنت إدارة المتحف المصري الكبير، وقف بيع تذاكر دخول الزائرين عبر منافذ البيع المباشر حتى إشعار آخر.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

وأتاحت إدارة المتحف المصري الكبير الحجز أمام الزائرين على مدار 3 فترات زمنية، حيث تضمنت المواعيد الجديدة لحجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير، تحديد 5 مواعيد زمنية وهي: «8.30 صباحا، 11 صباحا، 1 ظهرا، 3 ظهرا»، ويتم إضافة فترة إضافية يومي الأحد والأربعاء في الـ5 مساء والتي يتم خلالها مد الزيارة حتى 9 مساءً.

الحجز المسبق بالمتحف المصري الكبير

وكانت إدارة المتحف المصري الكبير قررت بدء العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك بهدف تعزيز كفاءة تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف، وضمان انسيابية الدخول بما يوفر الراحة والأمان، ويعكس المكانة المرموقة لـ المتحف المصري الكبير كأحد أبرز الصروح الثقافية العالمية.



