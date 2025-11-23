5 معلومات عن الممشى السياحي بين المتحف المصري الكبير والأهرامات (صور)

18 حجم الخط

يعد المتحف المصري الكبير تحفة معمارية تجمع بين عراقة الماضي وروح الحداثة حيث استوحي تصميم المتحف المصري الكبير من الأهرامات الثلاثة ليجسد رؤية معمارية متكاملة حيث تعكس واجهته المثلثية المتداخلة الأبعاد والنسب الدقيقة للأهرامات، في إشارة رمزية إلى عظمة الحضارة المصرية وتكاملها مع الفكر المعماري المعاصر.

أما التصميم الداخلي فيقدم تجربة ثقافية وتعليمية فريدة مدعومة بأحدث التقنيات مثل العروض الرقمية والواقع المعزز مع مسارات منظمة تتيح للزائرين التجول بسهولة وسلاسة، وبيئة مثالية لحفظ القطع الأثرية.

ونرصد أبرز المعلومات عن الممشى السياحي بين المتحف المصري الكبير والأهرامات كالتالي:

- يربط الممشى بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات كما يتمتع بطابع حضاري ومعماري متميز

- يمتد الممشى على مسافة تقارب ١,٢٧ كم، ويبلغ متوسط عرضه ما بين ١٣,٥ متر إلى ٢٧,٥ متر

- يبدأ من منطقة الانتظار الخاصة بالمتحف المصري الكبير مرورًا بطريق الفيوم حيث الهوية البصرية للمتحف المصري الكبير ليصل داخل المنطقة الأثرية بهويتها ونسيجها التاريخي والحضاري

- تم تصميم الممشى وتنفيذه على مستوى عالمي يليق بأهمية وقيمة المنطقة وذلك في إطار الخطة السياحية الشاملة للدولة للنهوض بمنطقة الأهرامات الأثرية ومحيط المتحف، ليوفر مسارًا مباشرًا ومريحًا بين المتحف ومنطقة الأهرامات حيث يشمل إمكانية السير مشيًا أو باستخدام مركبات كهربائية صديقة للبيئة.

- الممشى السياحي أسهم بشكل ملموس في تحسين المظهر الجمالي لمنطقة الأهرامات وتقديمِ تجربة سياحية متكاملة ومميزة للزوار من مختلف أنحاء العالم



