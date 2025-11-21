نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت

18 حجم الخط

أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير، نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات العرض اليوم الجمعة وغدا السبت، وذلك بسبب الحجز الكبير من المواطنين علي حجز تذاكر الدخول.

تذاكر دخول المصريين للمتحف المصري الكبير

وأوضحت إدارة المتحف المصري الكبير أن الحجز متاح لتذاكر الدخول لقاعات يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال الموقع الرسمي للمتحف فقط، حيث يتم إغلاق شبابيك بيع تذاكر الدخول الموجودة بالمتحف خلال تلك الأيام.



وأشارت إدارة المتحف المصري الكبير إلى أن تذاكر الدخول متاحة وبشكل كامل لدخول كافة المواطنين بما فيهم المصريين اعتبارا من الأحد المقبل من خلال الموقع الالكتروني وشبابيك الحجز الموجودة بالمتحف.



مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير



يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت تطبيق الحجز المسبق لتذاكر الدخول لقاعات العرض، حيث حددت إدارة المتحف 5 فترات لدخول الزائرين الاولي في ال8.30 وحتي الـ11 صباحا، الثانية من 11 صباحا وحتي الـ 1 ظهرا، والثالثة من 1 ظهرا وحتي الـ3 عصرا والرابعة من 3 عصرا حتي الـ 5 مساءا، ويتم إضافة فترة إضافية للدخول يومي الاحد والاربعاء من كل أسبوع من الساعة الخامسة حتي ال8 مساءا، خاصة أن الزيارة ممتدة يومي الأحد والأربعاء حتي الـ9 مساءا بدلا من الساعة الـ6 مساءا.

