محافظة البحيرة تنظم ندوة توعوية عن مخاطر الإنترنت على الفرد والمجتمع

نظّمت وحدة السكان بديوان العام المحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، ندوة توعوية بعنوان "مخاطر الإنترنت على الفرد والمجتمع" تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، لحماية النشء والشباب من المخاطر المتزايدة لوسائل التواصل الحديثة.

آثار نفسية وصحية وأمنية

وخلال الندوة بمركز المحمودية، تم التأكيد على أن الإنترنت أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة المواطنين، وأن التعامل معه يتطلب وعيًا ومسؤولية، حيث أن سوء الاستخدام قد يؤدي إلى آثار نفسية وصحية وأمنية جسيمة،

ضعف الروابط الأسرية

وتطرقت الندوة إلى مخاطر الإدمان الإلكتروني وما يسببه من عزلة اجتماعية واضطرابات نفسية، فضلًا عن المشكلات الصحية، إلى جانب المخاطر الأمنية المتمثلة في الاختراق والاحتيال والابتزاز، والمخاطر الأخلاقية الناتجة عن التعرض للمحتوى غير الملائم، كما تم عرض تأثير الإنترنت على المجتمع، حيث أن الإفراط في استخدامه قد يسهم في ضعف الروابط الأسرية، وانتشار الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتأثير السلبي على الهوية الثقافية لدى الشباب.

