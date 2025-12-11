كامل أبو علي: نجحنا في تسديد جميع ديون النادي المصري

18 حجم الخط

تحدث كامل أبو علي رئيس نادي المصري البورسعيدي، عن افتتاح ملعب السيد متولي الخاص بالمصري البورسعيدي بعد انتهاء عملية تطويره.

ملعب السيد متولي

وقال كامل أبو علي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، إن افتتاح ملعب السيد متولي هو مجرد خطوة في تطوير كبير للنادي المصري والاهتمام بالبنية التحتية هو الأساس للنادي من أجل الاستفادة من قطاع الناشئين بالنادي.

وأضاف: "نعمل على إنشاء شركة للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، ويجب الاهتمام بالرياضة المصرية والتفكير في المستقبل، وننتظر تخصيص الأرض من أجل بناء مشروع كبير للنادي وجلب مستثمرين من الخارج والداخل أيضًا، حتى يستفاد النادي".

وواصل: "نسير في الطريق الصحيح بالنادي المصري، ونجحنا في خلق هدوء تام داخل النادي وهناك استقرار داخلي والمصري البورسعيدي من الأندية القليلة في مصر التي لا تعاني من أي مشاكل، واجتمعت باللاعبين وأكدوا لي أنهم موفر لهم كل شيء وكل اللاعبين في حالة سعادة واستقرار".

واختتم: "نجحنا في تسديد جميع ديون النادي المصري وخلقنا حالة من الاستقرار التام".

وعلى صعيد آخر تعادل فريق الاتحاد السكندري، مع نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.



المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مكافآت كأس عاصمة مصر



-بطل كأس عاصمة مصر 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع مليون و500 ألف جنيه

