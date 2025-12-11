الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كامل أبو علي: نجحنا في تسديد جميع ديون النادي المصري

كامل أبو علي
كامل أبو علي
18 حجم الخط

تحدث كامل أبو علي رئيس نادي المصري البورسعيدي، عن افتتاح ملعب السيد متولي الخاص بالمصري البورسعيدي بعد انتهاء عملية تطويره.

ملعب السيد متولي

وقال كامل أبو علي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، إن افتتاح ملعب السيد متولي هو مجرد خطوة في تطوير كبير للنادي المصري والاهتمام بالبنية التحتية هو الأساس للنادي من أجل الاستفادة من قطاع الناشئين بالنادي.

وأضاف: "نعمل على إنشاء شركة للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، ويجب الاهتمام بالرياضة المصرية والتفكير في المستقبل، وننتظر تخصيص الأرض من أجل بناء مشروع كبير للنادي وجلب مستثمرين من الخارج والداخل أيضًا، حتى يستفاد النادي".

وواصل: "نسير في الطريق الصحيح بالنادي المصري، ونجحنا في خلق هدوء تام داخل النادي وهناك استقرار داخلي والمصري البورسعيدي من الأندية القليلة في مصر التي لا تعاني من أي مشاكل، واجتمعت باللاعبين وأكدوا لي أنهم موفر لهم كل شيء وكل اللاعبين في حالة سعادة واستقرار".

واختتم: "نجحنا في تسديد جميع ديون النادي المصري وخلقنا حالة من الاستقرار التام".

وعلى صعيد آخر تعادل فريق الاتحاد السكندري، مع نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.


المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

 

مكافآت كأس عاصمة مصر


-بطل كأس عاصمة مصر 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع مليون و500 ألف جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كامل ابو علي ملعب السيد متولي المصري البورسعيدي نادي المصري البورسعيدي المصري

مواد متعلقة

الاتحاد والمصري يتعادلان سلبيا في كأس عاصمة مصر

المصاريف 70 مليون جنيه، كامل أبو علي يستنجد بوزير الرياضة لإكمال مشروع الاستاد

كامل أبو علي يتفقد استاد المصري الجديد (صور)

تطورات مشروع ستاد النادي المصري الجديد

الأكثر قراءة

كأس العرب، السعودية وفلسطين يتعادلان 1/1 ويتجهان لشوطين إضافيين

كأس العرب، تعادل سلبي في الشوط الأول بين فلسطين والسعودية في ربع النهائي

روما يضرب سيلتك 0/3 في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

خطاب رسمي يوقف تعاملات الزمالك بأرض النادي في مرسى مطروح

ريال بيتيس يفوز على دينامو زغرب بثلاثية في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، ريال بيتيس يضرب دينامو زغرب 0/3 في الشوط الأول

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار إمبابة بحضور لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

خدمات

المزيد

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهدهد في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي قريبا

الإفتاء: يجوز الوضوء بماء المطر في هذه الحالة

أيهما الزي الشرعي، الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads