الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محافظ بورسعيد: افتتاح ملعب النادي المصري يوم 23 ديسمبر

اللواء محب حبشي
اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وكامل أبوعلي
18 حجم الخط

تحدث اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن افتتاح ملعب السيد متولي الخاص بالمصري البورسعيدي بعد انتهاء عملية تطويره.

وقال اللواء محب حبشي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، إنه سيكون هناك ملعب واثنين وثلاثة للتدريب للاعبي المصري البورسعيدي، وسيكون الملعب الرئيسي لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد، أتوجه بالشكر لكامل أبو علي على ما يقدمه لنادي المصري البورسعيدي، مشيرا إلى أنه يقوم باستخدام أحدث الأساليب العالمية في ستاد بورسعيد.

واختتم، ٢٣ ديسمبر سيكون الافتتاح المبدئي لاستاد بورسعيد، ثم سنستكمل عمليات التطوير والملعب سيكون جاهزا لاستضافة مباريات الفريق منذ بداية عام ٢٠٢٦.

 

وكان اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد عقد اجتماعًا مع كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري مكتبه بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد بحضور رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي.

 

اجتماع محافظ بورسعيد وكامل أبو علي

وخلال الاجتماع استعرض كامل أبو علي كافة المستجدات داخل النادي المصري خلال الفترة الأخيرة سواء على المستوى الفني أو على المستوى الإداري خاصة مع قرار المجلس الأخير بتأسيس شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي والتي ستتيح للنادي المصري أفاقًا أرحب يسهم في تنمية موارد النادي المصري المادية بما يتناسب مع متطلباته المادية المتزايدة.

وأعرب اللواء محب حبشي عن استمرار دعم محافظة بورسعيد للنادي المصري خاصة خلال تلك الفترة التي ستشهد افتتاح مجمع ملاعب السيد متولي بعد تطويره وكذلك مع قرب الانتهاء من إنشاء مشروع النادي المصري الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ بورسعيد ملعب النادي المصري افتتاح ملعب السيد متولي محب حبشي لاعبي المصري البورسعيدي كامل ابو علي

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يبحث مع كامل أبو علي أعمال تطوير النادي المصري (صور)

هاني أبو ريدة: بعتز كوني بورسعيدي ومتصالح مع نفسي دون عٌقد

الأكثر قراءة

كأس العرب، السعودية وفلسطين يتعادلان 1/1 ويتجهان لشوطين إضافيين

كأس العرب، تعادل سلبي في الشوط الأول بين فلسطين والسعودية في ربع النهائي

روما يضرب سيلتك 0/3 في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

خطاب رسمي يوقف تعاملات الزمالك بأرض النادي في مرسى مطروح

ريال بيتيس يفوز على دينامو زغرب بثلاثية في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، ريال بيتيس يضرب دينامو زغرب 0/3 في الشوط الأول

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار إمبابة بحضور لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

التحفظ على كاميرات محيط انفجار ماسورة غاز في إمبابة (صور)

خدمات

المزيد

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهدهد في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي قريبا

الإفتاء: يجوز الوضوء بماء المطر في هذه الحالة

أيهما الزي الشرعي، الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads