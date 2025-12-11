محافظ بورسعيد: افتتاح ملعب النادي المصري يوم 23 ديسمبر

18 حجم الخط

تحدث اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن افتتاح ملعب السيد متولي الخاص بالمصري البورسعيدي بعد انتهاء عملية تطويره.

وقال اللواء محب حبشي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، إنه سيكون هناك ملعب واثنين وثلاثة للتدريب للاعبي المصري البورسعيدي، وسيكون الملعب الرئيسي لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد، أتوجه بالشكر لكامل أبو علي على ما يقدمه لنادي المصري البورسعيدي، مشيرا إلى أنه يقوم باستخدام أحدث الأساليب العالمية في ستاد بورسعيد.

واختتم، ٢٣ ديسمبر سيكون الافتتاح المبدئي لاستاد بورسعيد، ثم سنستكمل عمليات التطوير والملعب سيكون جاهزا لاستضافة مباريات الفريق منذ بداية عام ٢٠٢٦.

وكان اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد عقد اجتماعًا مع كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري مكتبه بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد بحضور رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي.

اجتماع محافظ بورسعيد وكامل أبو علي

وخلال الاجتماع استعرض كامل أبو علي كافة المستجدات داخل النادي المصري خلال الفترة الأخيرة سواء على المستوى الفني أو على المستوى الإداري خاصة مع قرار المجلس الأخير بتأسيس شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي والتي ستتيح للنادي المصري أفاقًا أرحب يسهم في تنمية موارد النادي المصري المادية بما يتناسب مع متطلباته المادية المتزايدة.

وأعرب اللواء محب حبشي عن استمرار دعم محافظة بورسعيد للنادي المصري خاصة خلال تلك الفترة التي ستشهد افتتاح مجمع ملاعب السيد متولي بعد تطويره وكذلك مع قرب الانتهاء من إنشاء مشروع النادي المصري الجديد.

