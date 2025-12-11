أخبار الرياضة اليوم: فوز بتروجت وتعادل المصري مع الاتحاد بكأس عاصمة مصر.. توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة إنبي.. تأهل المغرب والسعودية لنصف نهائي كأس العرب

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قائمة القلعة الحمراء لمواجهة إنبي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

كان الفريق قد اختتم تدريباته على ملاعب الناشئين بفرع مدينة نصر، استعدادًا لمواجهة إنبي ‏التي تنطلق في الثامنة مساء غد على ملعب استاد السلام، بأولى مبارياته في البطولة.‏

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن مسئولي الأبيض استقروا على بيع حسام عبد المجيد مدافع الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويتمسك اللاعب بخوض تجربة احتراف خلال الفترة المقبلة.

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام جيرونا الإسباني بالتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، في إطار بحث النادي عن تدعيم مركز حراسة المرمى.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق ماتيو موريتو، فإن إدارة جيرونا تدرس ضم شوبير، وتضعه ضمن قائمة المرشحين إلى جانب دييجو كوندي، حارس فياريال، تمهيدا لاختيار الأنسب لتعويض الرحيل المحتمل للحارس الأساسي دومينيك ليفاكوفيتش.

قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبا مسائيا بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية وجمل فنية وتقسيمة.

يرفض جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، فكرة التجديد للاعب الأبيض خلال الفترة المقبلة.

خسر فريق وادي دجلة أمام نظيره بتروجت، بهدفين مقابل هدف المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتلقى إبراهيم البهنسي لاعب دجلة بطاقة حمراء في الدقيقة 32 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

تعادل فريق الاتحاد السكندري، مع نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعهتما، مساء اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق، المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.

حقق منتخب السعودية فوزا مثيرا على منتخب فلسطين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب لوسيل، في ربع نهائي كأس العرب 2025 والمقامة حاليا في قطر.

سجل فراس البريكان هدف منتخب السعودية من ضربة جزاء في الدقيقة 57، وتعادل عدي الدباغ لمنتخب فلسطين في الدقيقة 64، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويتجه المنتخبان لشوطين إضافيين.

انتهت مباراة المغرب وسوريا بنتيجة 0/1 لصالح أسود الأطلسي، في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، والتي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

سجل وليد أزارو هدف منتخب المغرب في شباك سوريا في الدقيقة 79، وينتظر بذلك أسود الأطلس الفائز من مباراة الجزائر والإمارات.

