محمد رمضان عن أغانيه: لون جديد يشبهني مثل بوب مارلي وهذه قصة نمبر وان

تحدث الفنان محمد رمضان عن رؤيته الموسيقية الخاصة، مؤكدًا أن ما يقدمه هو «لون فني جديد» يمثل شخصيته وأسلوبه، تمامًا كما قدّم بوب مارلي موسيقى الريجاتون وأصبحت عالمية.

وقال رمضان: «مزيكتي شخصية ومرتبطة بالهوية اللي بقدمها، ومن الطبيعي لممثل قدّم (الأسطورة) إنه يغني (نمبر وان)، وعمري ما فصلت بين التمثيل والغُنا».

وأشار محمد رمضان خلال لقائه ببرنامج “أجمد 7” الذي تقدمه جيهان عبد الله، عبر إذاعة “نجوم إف إم” إلى أنه قدّم العديد من الأغنيات البعيدة عن فكرة الذات مثل: حبيبي – إنساي – معاك للصبح – سهران على النيل.

«نمبر وان».. مخاطرة محسوبة وضع فيها «الممثل» على طاولة القمار

وحدد رمضان اللحظة التي قرر فيها طرح أغنيته الأولى «نمبر وان»، واصفًا القرار بأنه كان مخاطرة كبرى:«كنت بحط الممثل اللي الناس عرفته على طاولة قمار. لو نجحت الأغنية هكسب حاجتين، ولو فشلت كنت هخسر الممثل نفسه».

وكشف أنه ظل شهرًا كاملًا مترددًا في طرح الأغنية رغم انتهاء الكليب.

وأضاف أنه اتخذ استراتيجية ذكية في توقيت النشر: «قررت أنزلها يوم ماتش مصر والسعودية في كأس العالم. لو الأغنية فشلت محدش هياخد باله وسط الزحمة، ولو نجحت وسط الزخم هتنجح 4 مرات أكثر.. وفعلًا خطفت الجمهور».

وأوضح قائلًا: «نجحت (نمبر وان)، وبعدها (الملك)، ثم (مافيا)، وده كان التلات مراحل بتوع النجاح. بعدها بدأت مرحلة التطوير وقدمت (إنساي)».

كواليس أول حفل غنائي ضخم: «3 أغنيات فقط.. ثم معسكر 3 أيام لصناعة 14 أغنية جديدة»

واستعاد النجم محمد رمضان ذكريات أولى حفلاته الغنائية بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يمتلك سوى 3 أغنيات فقط وقت الإعلان عن الحفل.

وأردف: «دخلت مع فريقي في معسكر لمدة 3 أيام في مكتبي، واشتغلنا على 14 أغنية جديدة عشان أقدم حفلة كاملة».

وتابع: ومن بين الأغنيات التي خرجت من ذلك المعسكر: Money – فيروس – بوم – مافيا، وقال إنه قدّم في الحفل ما مجموعه 18 أغنية

كما روى محمد رمضان موقفًا طريفًا بعد الحفل: «صديق قالّي إنه حضر هو وزوجته بهدف الضحك، لكنهم اتصدموا بمستوى الإبهار وتغيير اللبس 14 مرة، واعتبروا العرض متكامل بشكل ما شافهوش قبل كده».

محمد رمضان: لقب «نمبر وان».. من الجمهور وليس من رمضان: «لم أطلبه ولم أطلقه على نفسي»

وحول الجدل المستمر حول لقب «نمبر وان»، أكد رمضان أنه لم يمنح نفسه اللقب: «عمري ما قلت لنفسي لقب، ولا طلبت من حد يناديني بلقب معين. الجمهور هو اللي أطلق عليا اللقب بعد الأغنية».

وأشار إلى أن اللقب أصبح يُستخدم حتى في الدول العربية عند الإعلان عن حفلاته، خاصة في السعودية.

وأضاف منتقدًا حساسية بعض النجوم تجاه ألقابهم القديمة:«لاحظت إن في نجوم مصريين كان عندهم ألقاب، بقوا يستعرّوا منها، وفي نجم كبير لما حد بيناديه بلقبه القديم بيزعق!».

