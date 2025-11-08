الأحد 09 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

نقيب المهن الموسيقية بعد حكم حبس محمد رمضان: لا نملك له إلا الدعاء

في أول تعليق له بعد  الحكم الصادر بحبس الفنان محمد رمضان عامين في قضية أغنيته الأخيرة "رقم واحد يا أنصاص"، أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن الحديث في أي شأن فني أو قانوني مؤجل احترامًا للظروف الإنسانية التي يمر بها رمضان بعد وفاة والده.

 

مصطفى كامل: الموقف الإنساني يفرض نفسه

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس":"النهاردة لا أملك إلا أن أعزيه في وفاة والده، وربنا يسكنه فسيح جناته..مقدرش أتكلم عن محمد رمضان الآن، هو راجل عنده حالة وفاة، وواجبي إني أدعمه وأقف معاه في محنته".

تأجيل أي نقاش قانوني احترامًا للظروف

وأضاف نقيب الموسيقيين أن قضية الأغنية والحكم الصادر بشأنها شأن قانوني بحت، سيتم بحثه في الوقت المناسب، مشددًا على أن النقابة تتعامل مع أعضائها وفق القوانين واللوائح، لكن "الإنسانية تبقى فوق كل اعتبار" في مثل هذه المواقف.

دعاء ودعم للفنان محمد رمضان

واختتم مصطفى كامل تصريحه قائلًا:"الوقت الحالي ليس مناسبًا للخوض في تفاصيل الحكم أو الأغنية، وكل ما يمكن قوله الآن هو الدعاء بالرحمة لوالده، والصبر لمحمد رمضان وأسرته".

الجريدة الرسمية