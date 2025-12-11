الوطنية للانتخابات تعدل قائمة الإعادة بدائرة طلخا في الدقهلية وتدرج المرشح وليد حسب الله

18 حجم الخط

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، الخميس، قرارًا رقم (74) لسنة 2025، يقضي بتعديل قائمة المرشحين لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة الرابعة، ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

يأتي هذا القرار تنفيذًا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، في الطعنين رقمي 6541 و6890 لسنة 72 ق. عليا، والذي صدر بجلسة أمس الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025.

نصت المادة الأولى من القرار، الذي وقعه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي د. حازم بدوي، على ما يلي:

إدراج اسم المرشح وليد شوقي شاكر حامد وشهرته (وليد حسب الله) في جولة الإعادة بالدائرة الرابعة بطلخا.

واستبعاد اسم المرشح إبراهيم أبو المعاطي السعيد الفضالي من كشوف الإعادة بالدائرة.

قائمة مرشحي الإعادة الجديدة

بموجب القرار، تم تعديل كشف أسماء المرشحين الذين ستجرى الإعادة بينهم لانتخابات مجلس النواب 2025 للنظام الفردي بالدائرة، لتصبح القائمة كالتالي:



1 | عبد الحميد حسب النبي محمد الشورى “ عبد الحميد الشورى” حزب الجبهة الوطنية

2 | محمد ثروت عبد السميع عكاشه “ محمد ثروت عكاشه” ، مستقل

3 | بسام منصور اليماني محمد فليفل “ بسام فليفل ”، ومستقل

4 | وليد شوقي شاكر حامد “ وليد حسب الله ”، مستقل

مواعيد جولة الإعادة في الدائرة الرابعة، ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وأكد القرار على استمرار المواعيد المحددة لإجراء جولة الإعادة في الدائرة المذكورة، وهي:

بالنسبة للمصريين بالخارج: يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر 2025.

بالنسبة للمصريين بالداخل:** يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر 2025.

وقد صدر القرار بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في جلسته المنعقدة اليوم 11 ديسمبر 2025، وشددت المادة الثانية على نشره في الجريدة الرسمية وبجريدتي الأخبار والجمهورية.

