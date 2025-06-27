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ثقافة وفنون

عبد المنعم المرصفي يكشف سبب غياب عبلة كامل عن الساحة الفنية (فيديو)

عبلة كامل، فيتو
عبلة كامل، فيتو

كشف الفنان عبد المنعم المرصفي، سبب غياب  الفنانة عبلة كامل، خاصة أنه تعاون معه في مسلسل سلسال الدم، مؤكدا أنها فنانة كبيرة ولكن كان هناك تغيرات كبيرة في شخصيتها.

عبد المنعم المرصفي يكشف سبب غياب عبلة كامل عن الساحة الفنية

وأضاف المرصفي خلال لقائه في “برنامج نظرة" أن الفنانة عبلة كامل ليست شخصية اجتماعية ولكنها إنسانة كريمة وخيرة، متابعا: كانت بتجيب أكل لكل الناس في اللوكيشن وكانت بتيجي تصور وتروح  وأتمنى لها الشفاء بسبب الأنباء التي انتشرت في وقت سابق وزعمت أصابتها بالمرض الخبيث ولكني لا أمتلك المعلومة الحقيقية حول هذه الأنباء  وربما قد تكون “عبلة” لم تتحمل هذا المرض مع ظروف التصوير لذلك قررت الغياب.

احتلت الفنانة عبلة كامل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد انتشار صورة لها عبر السوشيال ميديا بعد فترة غياب.


وقام أحد الشباب بنشر صورة للفنانة عبلة كامل معلقًا عليها:"عمتي حبيبتي"، لتنال الصورة الآلاف من التعليقات ويتم تداولها بين رواد السوشيال ميديا.

 

عبلة كامل فنانة استثنائية متميزة، أحبها الصغار والكبار، ممثلة بسيطة غير متكلفة وجمالها طبيعى بلا رتوش ولا ماكياج، لها أدوار متميزة فى السينما والتليفزيون، من أشهر أدوارها فاطمة كشري في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي وفي السينما خالتي فرنسا، وفي المسرح ضريرة في وجهة نظر.

ولدت الفنانة القديرة عبلة كامل في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر 1960 بمنطقة نكلا العنب مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، وتخرجت في كلية الآداب قسم مكتبات، فبدأت مسيرتها الفنية من خلال المسرح الجامعي وتحديدًا من خلال أحد العروض المسرحية التي أدتها بحضور المخرج الراحل يوسف شاهين الذي قدم أول العروض الفنية الجدية لـ عبلة كامل وكان سببًا في تعريف الجمهور لها

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