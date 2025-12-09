أشرف زكي: أبطال مسرحية سقوط حر شرفوا مصر

18 حجم الخط

علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على حصول مسرحية سقوط حر على جائزة مهرجان قرطاج المسرحي عن دور أحمد أبو زيد كأفضل ممثل.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي: سعيد بأبطال المسرحية وما قاموا به، فهذا ينبئ بأن مصر لن تنضب من أجيال المبدعين، حيث سافر هؤلاء الشباب إلى مهرجان قرطاج المسرحي، وهو من أصعب المهرجانات وأهمها على مستوى العالم، ورفعوا اسم مصر، وحصلوا على أول جائزة في تاريخ المهرجان، وهي جائزة أفضل ممثل لأحمد أبو زيد، المصري الأول الذي يحصل عليها.

وأضاف: أنا بشكر هذا الفريق، ولدينا شباب على أعلى مستوى.

دعم الشباب

وكشف أنه تواصل مع رجل الأعمال عمرو سعيد وأخبره بضرورة دعم هؤلاء الشباب في سفرهم لمهرجان قرطاج المسرحي، قائلًا: بشكره، قلت له عندي شباب مسافرين ومش قادر أوفر لهم تذاكر السفر، فقال لي إنه سيتحمل تكلفة سفرهم وكل شيء، وتم حجز الرحلة مبكرًا، وبشكر شركة مصر للطيران التي وقفت معنا ودعمت الشباب.

أشرف زكي يبحث الأوضاع المهنية والاجتماعية للفنانين

على جانب آخر، كان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قال إنه خلال شهر رمضان الماضي حرص على زيارة أعضاء النقابة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، لمناقشة الملفات المهمة التي تحتاج إلى حلول عملية ودعم مؤسسي، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع التعامل منفردًا مع بعض الملفات، خاصة ما يتعلق بالأوضاع المهنية والاجتماعية للفنانين.

وقال: "النقابة ليست ملفًا صحيًا أو اجتماعيًا فقط، نحن نعمل في مهنة خاصة جدًا".

وأوضح أشرف زكي أن عدد خريجي أكاديمية الفنون والكليات الفنية الأخرى تجاوز 120 ألف خريج خلال الأعوام الماضية، بينما يحصل نحو 10% فقط منهم على فرص عمل حقيقية في مجال التمثيل، نتيجة نقص المنصات الداعمة للشباب، وتراجع الإنتاج الفني الذي يمنحهم مساحة لإثبات موهبتهم.

