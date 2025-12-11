أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في مطلع العام الجديد تصل إلى 8000 جنيه

18 حجم الخط

يحيي النجم تامر عاشور، حفلا غنائيا يوم 9 يناير من العام الجديد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعد إحيائه مؤخرا مجموعة حفلات غنائية.

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في شهر يناير

وكشفت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور أسعار التذاكر وبدأت من 2500 جنيه وحتى 8000 جنيه.

ومن المفترض، أن يقدم تامر عاشور خلال حفله المقبلة عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائه ألبوم “ياه”.

وكان تامر عاشور الأسبوع الماضي قد أحيا حفلا غنائيا في الفسطاط وسط حضور كبير.

حفل تامر عاشور بالفسطاط

وتعرض تامر عاشور خلال حفله بالفسطاط لموقف محرج، حيث فوجئ بمعجبة تطلب منه الزواج، ورد عليها قائلا: "أنا متجوز ما تخربيش بيتنا".

ألبوم تامر عاشور الجديد

ويعيش تامر عاشور حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية، حيث يعكف على الانتهاء من ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه في عيد الفطر.

ويتعاون عاشور الفترة المقبلة مع النجمة أنغام من حيث التلحين وذلك بعد نجاحهم سويا في عدد من الأعمال ومن بينهم ياريتك فاهمني، لوحة باهتة وغيرهم

كما أن عاشور يتعاون أيضا مع إليسا في تلحين أغنية من بعد آخر عمل بينهما وهو تعاونه معها في تلحين أغنية أنا سكتين

ويتعاون عاشور مع الشاعر الغنائي تامر حسين في ألبومه الجديد، حيث عقدت بينهما جلسة عمل لتسجيل الأغاني لتدخل في قائمة الألبوم.

وكثف المطرب تامر عاشور نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة بين الحفلات الغنائية وإنجاز ألبوم جديد.

وانتهى عاشور من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو، والتي تميل إلى الطابع الدرامي، ويتنوع ألبوم تامر عاشور الجديد المقرر طرحه في الشتاء ما بين الأشكال الموسيقية المختلفة الدرامية والرومانسية.

ويخوض المطرب تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.