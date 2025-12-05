السبت 06 ديسمبر 2025
تامر عاشور يتعرض لموقف محرج في حفله بالفسطاط

انطلق، منذ قليل، حفل  الفنان تامر عاشور في الفسطاط وسط حضور جماهيري كبير، ليجدد نشاطه الفني بعد إحيائه مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية. 

حفل تامر عاشور بالفسطاط 

وتعرض تامر عاشور خلال حفله بالفسطاط  لموقف محرج، حيث فوجئ بمعجبة تطلب منه الزواج، ورد عليها قائلا:" أنا متجوز ما تخربيش بيتنا". 

ألبوم تامر عاشور الجديد 

ويعيش تامر عاشور حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية، حيث يعكف على الانتهاء من ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه في عيد الفطر. 

ويتعاون عاشور الفترة المقبلة مع النجمة انغام من حيث التلحين وذلك بعد نجاحهم سويا في عدد من الأعمال ومن بينهم ياريتك فاهمني، لوحة باهتة وغيرهم 

كما أن عاشور يتعاون أيضا مع إليسا في تلحين أغنية من بعد أخر عمل بينهما وهو تعاونه معها في تلحين أغنية أنا سكتين 

ويتعاون  عاشور مع الشاعر الغنائي تامر حسين في ألبومه الجديد، حيث عقدت بينهما جلسة عمل لتسجيل الأغاني لتدخل في قائمة الألبوم.

وكثف المطرب تامر عاشور نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة بين الحفلات الغنائية وإنجاز ألبوم جديد.

وانتهى عاشور من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو، والتي تميل إلى الطابع الدرامي، ويتنوع ألبوم تامر عاشور الجديد المقرر طرحه في الشتاء ما بين الأشكال الموسيقية المختلفة الدرامية والرومانسية.

ويخوض المطرب تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى.

