موعد طرح ألبوم تامر عاشور الجديد

يواصل النجم تامر عاشور العمل على أحدث ألبوماته الغنائية بالوقت الحالي، وذلك بعد ألبومه الأخير ياه.

وأكد تامر عاشور، أنه ينوي طرح ألبوم الجديد في عيد الفطر المقبل، مشيرا إلى أنه يطرح أغنية سينجل خلال أيام.

ويتعاون تامر عاشور مع الشاعر الغنائي تامر حسين في ألبومه الجديد، حيث إنه عقدت بينهما جلسة عمل لتسجيل الأغاني لتدخل في قائمة الألبوم.

كثف المطرب تامر عاشور نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة بين الحفلات الغنائية وإنجاز ألبوم جديد.

وانتهى عاشور من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو، والتي تميل إلى الطابع الدرامي، ويتنوع ألبوم تامر عاشور الجديد المقرر طرحه في الشتاء ما بين الأشكال الموسيقية المختلفة الدرامية والرومانسية.

ويخوض المطرب تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى.

