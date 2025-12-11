تواصل إقبال الناخبين بلجنة مدرسة عامر عبد المقصود بالدقي خلال الساعات الأخيرة (صور)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت لجنة مدرسة عامر عبد المقصود بمنطقة الدقي، اليوم الخميس، توافدًا متواصلًا للناخبين خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني والأخير لإعادة انتخابات مجلس النواب في الدوائر التي صدر بشأنها حكم قضائي بإلغاء نتائجها السابقة.

ورغم اقتراب موعد انتهاء التصويت، واصل المواطنون التوافد على اللجنة للإدلاء بأصواتهم.

انتظام في العملية الانتخابية بمنطقة الدقي وتيسيرات لتسهيل حركة الناخبين

جرت العملية داخل اللجنة وسط تنظيم محكم وإجراءات ميسّرة لتسهيل حركة الناخبين، مع وجود فرق تنظيمية لتقديم المساعدة للمواطنين وكبار السن، بما يضمن سلاسة عملية التصويت حتى اللحظات الأخيرة.

مشاركة تعكس حرص المواطنين على اختيار ممثليهم في الانتخابات

وبرز في اللجنة حرص واضح من الأهالي على المشاركة، يعكس اهتمامًا بالمشهد الانتخابي ورغبة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، خاصة في ظل إعادة الانتخابات داخل هذه الدوائر.

ورصدت عدسة فيتو إقبال المواطنين على اللجان بمنطقة الدقي، حرصًا منهم على الإدلاء بأصواتهم في مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود ولجنة الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، حيث انتظمت عملية التصويت فور فتح الأبواب في التاسعة صباحًا.



وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في اليوم الثاني والأخير من عملية الاقتراع، والتى من المقرر أن تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.



ويُسمح للناخبين بالدخول حسب أولوية الحضور، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح بدخولهم وفقًا لعدد كبائن الاقتراع



ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب، ولا يُعتد في إثبات الشخصية إلا ببطاقة الرقم القومي (حتى إن لم تكن سارية) أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، مع الاحتفاظ بإثبات الشخصية حتى الانتهاء من التصويت.



إجراءات التوقيع والإدلاء بالصوت



ويتم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أمام اسم الناخب بالتطبيق الإلكتروني المعد لذلك (اختياري)، ويسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بكشف الناخبين نموذج (6 ن)، ويوقع الناخب بخطه أو بصمة إبهامه



بعد ذلك يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع (فردي) من رئيس اللجنة ويدلي بصوته داخل كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة بنفسه في الصندوق المخصص للنظام الفردي، بعد التأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة اقتراع

