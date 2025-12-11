انتخابات النواب، إقبال متوسط على لجنتي عامر عبد المقصود وهيئة مشروعات التنمية بالدقي (صور)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت اللجان الفرعية بـ منطقة الدقي، التابعة للدائرة الأولى (قسم الجيزة)، توافدًا ملحوظًا من الناخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع انطلاق اليوم الثاني والأخير لعملية الاقتراع في 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

ورصدت عدسة فيتو اقبال المواطنين على اللجان بمنطقة الدقي، حرصًا منهم على الإدلاء بأصواتهم في مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود ولجنة الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، حيث انتظمت عملية التصويت فور فتح الأبواب في التاسعة صباحًا.

وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في اليوم الثاني والأخير من عملية الاقتراع، والتى من المقرر أن تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.

ويُسمح للناخبين بالدخول حسب أولوية الحضور، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح بدخولهم وفقًا لعدد كبائن الاقتراع

ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب، ولا يُعتد في إثبات الشخصية إلا ببطاقة الرقم القومي (حتى إن لم تكن سارية) أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، مع الاحتفاظ بإثبات الشخصية حتى الانتهاء من التصويت.

إجراءات التوقيع والإدلاء بالصوت

ويتم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أمام اسم الناخب بالتطبيق الإلكتروني المعد لذلك (اختياري)، ويسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بكشف الناخبين نموذج (6 ن)، ويوقع الناخب بخطه أو بصمة إبهامه

بعد ذلك يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع (فردي) من رئيس اللجنة ويدلي بصوته داخل كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة بنفسه في الصندوق المخصص للنظام الفردي، بعد التأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة اقتراع

وتُحدد فترة راحة القضاة لمدة ساعة واحدة من الثالثة حتى الرابعة مساءً، يُغلق خلالها مقر اللجنة بالقفل التأميني بعد التأكد من سلامة النوافذ والأبواب والصناديق، ويحظر مغادرة رئيس اللجنة أو أمنائها للمركز الانتخابي خلال تلك المدة.

