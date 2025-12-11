العيسوي يستقبل مدير أوقاف الغربية الجديد لتسليمه مهام عمله

18 حجم الخط

تسلم الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، اليوم الخميس، مهام عمله مديرا لـ مديرية أوقاف الغربية وذلك خلال استقباله من قبل قيادات المديرية بديوان عام الأوقاف.

كان في مقدمة المستقبلين بمقر المديرية في مدينة طنطا الدكتور نوح العيسوي مدير مديرية الغربية السابق، والشيخ محمد عبد الغني صوله مدير الدعوة والشيخ عطا محمد بسيوني مدير شؤون الإدارات بجانب عدد من العاملين بالمديرية الذين رحبوا بمديرهم الجديد معربين عن تمنياتهم له بالتوفيق والسداد في مهام عمله المقبلة.

ووجهت مديرية أوقاف الغربية خالص الشكر والتقدير للدكتور نوح العيسوي على ما قدمه من جهد وعطاء خلال فترة توليه إدارة المديرية مؤكدين أن بصماته الطيبة ستظل محل تقدير واحترام من جميع العاملين في وزارة الأوقاف.

