بن رمضان والجزيري ومعلول ضمن قائمة تونس في كأس الأمم الأفريقية

تونس
أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس عن القائمة الرسمية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقررة إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، وشهدت القائمة حضور عدد من أبرز نجوم نسور قرطاج وفي مقدمتهم علي معلول، ومحمد علي بن رمضان، وسيف الدين الجزيري.

قائمة منتخب تونس في أمم إفريقيا 

وضمّت قائمة تونس أسماء بارزة في مختلف المراكز، حيث تواجد في حراسة المرمى كل من أيمن دحمان وبشير بن سعيد ونور الدين الفرحاتي ومصعب بن حسن، فيما جاءت خيارات الدفاع بقيادة ياسين مرياح ومنتصر الطالبي وعلي معلول إلى جانب ديلان برون وعلي العابدي وغيرهم.

 

وفي وسط الميدان، اعتمد المنتخب على مجموعة من الأعمدة الأساسية، يتقدمهم إلياس السخيري، فرجاني ساسي، حسام تقا، إسماعيل الغربي، ولاعب الأهلي محمد علي بن رمضان، الذين يعول عليهم الجهاز الفني في صناعة الفارق خلال المنافسات.

أما الهجوم فشهد حضورًا قويًا بقيادة أنيس بن سليمان وإلياس العاشور وستيفان توكاز، بالإضافة إلى نجم الزمالك  سيف الدين الجزيري الذي يعُد أحد أبرز أوراق المنتخب الهجومية.

ويسعى منتخب تونس لتقديم بطولة قوية والمنافسة على اللقب، في ظل قائمة متوازنة تجمع بين الخبرة والطموح، وتطمح الجماهير التونسية أن يكون حضور النسور مميزًا في العرس القاري بالمغرب.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في المغرب بعد 10 أيام، وسط منافسة قوية مرتقبة بين المنتخبات المشاركة.

