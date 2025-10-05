الأحد 05 أكتوبر 2025
فحص وتقسيم للأماكن المؤجرة لغرض سكني في الدقهلية (صور)

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ الدقهلية، فيتو

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة واستعراض أعمال اللجنة المشكلة تحت إشراف نائب المحافظ، وبرئاسة السكرتير العام، لحصر وتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني، بحضور الجهات المعنية.

فحص تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني في الدقهلية 

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لحصر وتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني.

 

 

وأكد نائب محافظ الدقهلية أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم (384) لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا تحت إشراف نائب المحافظ وبرئاسة السكرتير العام للمحافظة، وعضوية كل من، المستشار المستشار القانوني للمحافظة، المهندس مدير مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية، المهندسة مدير هيئة المساحة المصرية بالدقهلية،  مدير مديرية الضرائب العقارية بالدقهلية، المهندسة مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة،  مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، المهندسة مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة،  مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، المهندسة مدير المكتب الفني للمحافظ،  مدير إدارة متابعه الإيرادات بالمحافظة.

التحقق من الالتزام بضوابط الحصر والتقييم القانونية وتذليل كافة العقبات

وأوضح نائب المحافظ أن مهمة اللجنة متابعة أعمال اللجان الفرعية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم (۳۸۳) لسنة ٢٠٢٥ والتحقق من التزامها بضوابط الحصر والتقييم القانونية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تلك اللجان أثناء مباشرة اعمالها بشأن حصر وتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني في نطاق الوحدة المحلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنةخ2025.

