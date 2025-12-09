الجيزة تعتمد تقسيم أرض الترسانة بالوراق لصالح شركة أبراج العاصمة السياحية

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 276 تابع (أ)، الصادر في 8 ديسمبر 2025، قرار محافظة الجيزة إدارة الشئون القانونية رقم 1628 لسنة 2025، بشأن اعتماد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المعروفة بالترسانة لصالح شركة أبراج العاصمة للاستثمار العقارى وإنشاء القرى السياحية.

ونص قرار محافظة الجيزة في مادته الأولى على "اعتماد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المعروفة بالترسانة، تأخذ رقم 125 كورنيش النيل، بالقطعة رقم 2394 من 43 و40، و39، و37 كدستر بحوض الرزقة القبلية بناحية وراق العرب والقطعة 931 من 1 و2 و3 و4 و10 و11 و12 و13 بحوض العلو رقم ٢ بناحية تاج الدول المشهرة برقم 245 لسنة 2017 لصالح (البنك الأهلى- بنك مصر)، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2009.

وتم البيع بعقد نهائي خالص الثمن صادر من بنك مصر - البنك الأهلى) لصالح شركة أبراج العاصمة للاستثمار العقارى وإنشاء القرى السياحية، طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالشروط الآتية:

-اعتماد مشروع التقسيم المقدم من مالك الأرض المشار إليها.

-قبول الإقرار والتعهد الصادرين من المقسم بالتنازل عن مسطح الشوارع والخدمات بدون مقابل، وكذلك المسطحات الزائدة عن المقررة وإلحاق هذه الشوارع بالمنفعة العامة، وكذلك التنازل عن قطع الخدمات العامة بدون مقابل لصالح المحافظة

- مراعاة ما جاء بشهادة خط التنظيم المعتمدة من إدارة التخطيط العمراني.

- والموافقة على قبول الإقرار والتعهد الصادرين من المقسم أن يقوم بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم أعمال المرافق، ما لم يدفع المقسم أو المشترى إلى الجهة المختصة نصيب تلك القطعة، من تكاليف المرافق العامة طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته

-الموافقة على تقديم برنامج زمنى مدته لا تتجاوز خمس سنوات لتنفيذ المرافق طبقا للمواصفات المصرية.- لا يجوز تعديل مشروع التقسيم أو تجزئة أى قطعة منه أو إنشاء شوارع داخلية إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم بمدينة الجيزة.





