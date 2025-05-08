الخميس 08 مايو 2025
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سياسة

رئيس القومي للمرأة تكشف خطة التوسع في إنشاء فروع للمجلس بالمحافظات

مناقشة موازنة المجلس
مناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة

 أعلنت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، التوسع في إنشاء فروع للمجلس على مستوى الجمهورية، قائلة: نستهدف إنشاء فروع للمجلس في كل المحافظات. 
 

مناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة 

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 للمجلس القومي للمرأة.

 

جهود الدولة في تمكين المرأة المصرية 

وأكدت أن الإرادة السياسية كانت ظهير أول وأخير للمرأة المصرية في حماية حقوقها وعدم المساس بها، قائلة: المرأة في عصرها الذهبي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

تعظيم الاستفادة من أصول المجلس القومي للمرأة 

 وأكدت أن هناك رؤية لتعظيم الاستفادة من أصول المجلس، وأن المجلس خُصص له مقر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم إعداد الدراسات ت اللازمة لإنشاء هذا المقر في العاصمة، بتكلفة 100مليون جنيه، للتجهيزات والإنشاءات.

وأشارت إلى أن المجلس حصل على عدد من التخصيصات لأراضي لإنشاء فروع للمجلس، لافتة إلى أن الدستور يُلزم الدولة بإنشاء المحاكم للمواطنين، وذات الصدد بإنشاء فروع للمجلس القومي للمرأة لتقديم الخدمات للمرأة المصرية، وهناك الكثير من الضوء على المحافظات الحدودية، والخدمات ليست مقصورة على المرأة المصرية فقط، بل كل امرأة متواجدة على الأراضي المصرية.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن المرأة المصرية تشهد تمكينا حقيقيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت في كل المجالات والقطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية.

تمثيل السيدات في مجلسي النواب والشيوخ 

وأشار القصبي إلى أن البرلمان المصري بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، يضم قامات كبيرة من السيدات.

مصر تخطو خطوات في ملف حقوق الإنسان 

وأكد القصبي، أن مصر تخطو خطوات وقفزات كبيرة في ملف حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق.

تفاصيل موازنة المجلس القومي للمرأة 

وفيما يتعلق بموازنة المجلس القومي للمرأة، قال رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: “كانت في عام 2016 حوالي 34 مليون جنيه، واليوم نناقش موازنة للعام المالي 25/26 بحوالي 663 مليون 623 ألف بزيادة أكثر من 19%  عن العام المالي الماضي”.

وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: إن هذا دلالة على إيمان الدولة بالقضية التي يتبناها المجلس القومي، مؤكدا أن المجلس يستحق هذه الزيادة بعد الأداء المميز له.

وأشار إلى أن المجلس القومي للمرأة، واحدا من أهم المجالس، وحقق نتائج عملية على الأرض، وبناء على ذلك هناك طفرة في موازنة المجلس.

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