محافظات

انتخابات النواب، إقبال ضعيف على لجنتي الجمهورية وسنية طه بأسوان (صور)

شهدت محافظة أسوان، عصر اليوم الخميس، إقبالا ضعيفا من الناخبين على لجان الاقتراع للمشاركة فى العملية الانتخابية.

هدوء فى لجان أسوان 

وسادت لجنتي مدرسة الجمهورية وسنية طه بمركز دراو التابع للدائرة الأولى في أسوان  حالة من الهدوء، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد خلال الفترة المسائية.

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء. 

 

بدأت عملية الاقتراع في الـ 30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الساعة التاسعة صباحا.

 

 

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن أعضاء الهيئات القضائية تسلموا كافة أوراق العملية الانتخابية، مؤكدا حرصهم الكامل على المشاركة والإشراف على سير الانتخابات داخل مصر يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر الجاري، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية واستكمال الاستحقاق الدستوري.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة

مركز إدفو

الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوى

مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

 

