بوتين: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مسيسة بالكامل

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي انسحبت منها روسيا، بأنها هيئة "مسيسة بشكل كامل".

روسيا انسحبت من المنظومة القضائية الأوروبية

وخلال اجتماع مع بوتين في الكرملين اليوم الخميس، ذكّر رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين بأن روسيا انسحبت من المنظومة القضائية الأوروبية، بما فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأشار زوركين إلى أن حقيقة انسحاب روسيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تزال تتعرض لمحاولة تشويه، وقال: "لم تُطرد روسيا (من المحكمة)، وإن كانوا يكررون هذا الادعاء. لكن روسيا أدركت حقيقة ما يحدث ضدها وانسحبت".

السلطات الروسية ملتزمة بإعطاء الأولوية المطلقة لدستور البلاد في السياسة الداخلية والخارجية

وقال بوتين: "نعم، ما نشهده هناك حالة من التسييس الكامل".

وأكد بوتين أن السلطات الروسية ملتزمة بإعطاء الأولوية المطلقة لدستور البلاد في السياسة الداخلية والخارجية.

وكانت الجلسة العامة للمحكمة العليا الروسية أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع بطلان قرارها بشأن تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

التشريعات الروسية واتفاقية رابطة الدول المستقلة

كما حذفت المحكمة جميع الإشارات إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لتحل محلها إشارات تستقى من التشريعات الروسية واتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 ديسمبر 1966.

وكانت روسيا انسحبت رسميا من مجلس أوروبا، وأنهت عضويتها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في 15 مارس 2022، بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة. والآن عدلت المحكمة العليا ممارساتها القضائية لتتوافق مع الواقع القانوني الجديد.

