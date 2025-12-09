الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
وفاة السفير الروسي فى بيونج يانج وزعيم كوريا الشمالية يقدم التعازي لـ"بوتين"

أعلنت الخارجية الروسية، وفاة سفير روسيا فى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيجورا بشكل مفاجئ. وقالت الخارجية الروسية فى بيان مقتضب، إن السفير الروسي لدى كوريا الشمالية منذ أكثر من 10 سنوات، والبالغ من العمر 70 عامًا، توفي في السادس من ديسمبر الجاري، ولم تقدم أى تفاصيل عن ظروف وملابسات الوفاة، مكتفية بالتعبير عن أسفها البالغ.

وأشارت إلى أنه منذ بداية مسيرته المهنية في أواخر سبعينات القرن الماضي، عمل ماتسيجورا على تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين كوريا الشمالية والاتحاد السوفياتي، ثم روسيا لاحقًا.

بدأ ماتسيجورا عمله سفيرًا لروسيا لدى بيوند يانج عام 2014، ووصفته الخارجية الروسية بأنه كان "قوة دافعة" وراء العمل الدؤوب على مدى سنوات، الذي أدى إلى مستوى العلاقات الحالي غير المسبوق بين روسيا وكوريا الشمالية، والتي تشهد حاليًّا تقاربًا دبلوماسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا بين الدولتين.

من جانبه عبر الزعيم الكوري الشمالي كيم أون عن تعازيه الصادقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى وفاة سفير بلاده لدى كوريا الشمالية، وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية 

وقال كيم إن الأمر كان "حدثًا مفجعًا وخسارة كبيرة"، خصوصًا أنه يأتي في وقت تدخل العلاقات الثنائية بين البلدين"مرحلة تاريخية حاسمة".

