وفاة السفير الروسي فى بيونج يانج وزعيم كوريا الشمالية يقدم التعازي لـ"بوتين"

18 حجم الخط

أعلنت الخارجية الروسية، وفاة سفير روسيا فى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيجورا بشكل مفاجئ. وقالت الخارجية الروسية فى بيان مقتضب، إن السفير الروسي لدى كوريا الشمالية منذ أكثر من 10 سنوات، والبالغ من العمر 70 عامًا، توفي في السادس من ديسمبر الجاري، ولم تقدم أى تفاصيل عن ظروف وملابسات الوفاة، مكتفية بالتعبير عن أسفها البالغ.

وأشارت إلى أنه منذ بداية مسيرته المهنية في أواخر سبعينات القرن الماضي، عمل ماتسيجورا على تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين كوريا الشمالية والاتحاد السوفياتي، ثم روسيا لاحقًا.

بدأ ماتسيجورا عمله سفيرًا لروسيا لدى بيوند يانج عام 2014، ووصفته الخارجية الروسية بأنه كان "قوة دافعة" وراء العمل الدؤوب على مدى سنوات، الذي أدى إلى مستوى العلاقات الحالي غير المسبوق بين روسيا وكوريا الشمالية، والتي تشهد حاليًّا تقاربًا دبلوماسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا بين الدولتين.

من جانبه عبر الزعيم الكوري الشمالي كيم أون عن تعازيه الصادقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى وفاة سفير بلاده لدى كوريا الشمالية، وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية

وقال كيم إن الأمر كان "حدثًا مفجعًا وخسارة كبيرة"، خصوصًا أنه يأتي في وقت تدخل العلاقات الثنائية بين البلدين"مرحلة تاريخية حاسمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.