أخبار مصر

بسام راضي: الأكاديمية المصرية للفنون بروما تستضيف الموسيقى العسكرية الإيطالية (صور)

الأكاديمية المصرية
الأكاديمية المصرية للفنون بروما
استضافت الأكاديمية المصرية للفنون بروما الفرقة الموسيقى العسكرية الإيطالية "جواردا دي فينانزا" التى قامت بتقديم وعزف عروضها الموسيقية المتنوعة بما فيها مقطوعات شرقية والسلام الوطنى المصرى بتوزيعات متنوعة.

 تنويع مجالات نشاط وعمل الأكاديمية المصرية للفنون بروما

القوى الناعمة الثرية لمصر 

وصرح السفير بسام راضي أن ذلك يأتي في إطار تنويع مجالات نشاط وعمل الأكاديمية المصرية للفنون بروما فى مجال الثقافة والفنون والموسيقى خاصة التعاون الثنائى مع الجانب الإيطالى، واستثمارًا للرصيد الفنى والثقافى المتميز للبلدين وذلك بتنظيم من مديرة الاكاديمية الدكتورة رانيا يحي التى تحرص على مد جسور التعاون الفنى والثقافى بكافة روافده مع الجانب الإيطالى لاستغلال القوى الناعمة الثرية لمصر وكذلك إيطاليا للتقارب بين الشعوب وذلك بتطعيم نشاط الاكاديمية ومزجه ببعض العروض الإيطالية من إيطاليا وغيرها من الدول في إطار بروتوكول لتبادل الأنشطة الفنية. 

 

وحضر الحفل لفيف من المجتمع الإيطالي والسفراء الأجانب والمجتمع الدبلوماسي والفنى والثقافى، وكذلك عدد من الجنرالات الإيطاليين برئاسة الجنرال "كارميلو اذارا" قائد إدارة الموسيقات العسكرية الإيطالي.

