أخبار مصر

السفارة المصرية في روما تروج للمتحف المصري الكبير (صور)

السفارة المصرية
السفارة المصرية فى روما تروج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أقامت السفارة المصرية بروما برئاسة بسام راضي ومكتب الدفاع للسفارة برئاسة العقيد محمد شاهين حفل ترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير، وذلك بقلب العاصمة الإيطالية بمقر الاكاديمية المصرية للفنون التى ترأسها الدكتورة رانيا يحي، وذلك بحضور لفيف من المسؤولين الإيطاليين وأعضاء المجتمع الدبلوماسي والخبراء والأثريين وعلوم المصريات وقطاع الثقافة.


وتضمن الحفل عرضا تفصيليا لمقر المتحف المصرى وقاعات العرض الخاصة به وتاريخ إنشائه منذ وضع حجر الأساس حتى افتتاحه فى الأول من شهر نوفمبر الجارى، كما تضمن الحفل زيارة الحضور لمعرض الأكاديمية الذي يتضمن مجموعة من مستنسخات فرعونية خاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون.

 

وقد صرح السفير بسام راضي سفير مصر فى روما بأن المتحف المصرى يجسد جهود وسياسة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة لعرض الآثار المصرية وتقديمها لشعوب العالم في أبهى صورة تليق بعظمة الحضارة المصرية، مؤكدا أن العرض العالمي لافتتاح المتحف المصري كان بمثابة رسالةً للعالم أجمع قدمت التراث الثري لمصر على مدار العصور المختلفة، كما جسد الحدث الجهد والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي للحفاظ على تراث مصر الثقافي والأثري، وتقديمه للبشرية باعتباره جزءًا أصيلًا من التراث العالمي ومنارةً حضاريةً للعالم أجمع.

