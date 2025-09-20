السبت 20 سبتمبر 2025
أخبار مصر

بسام راضي يفتتح الموسم الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما (صور)

بسام راضى السفير
بسام راضى السفير المصري في إيطاليا خلال الافتتاح
افتتح  بسام راضى السفير المصري في إيطاليا وحرمه، والدكتورة رانيا يحي مديرة الأكاديمية فعاليات الموسم الثقافي والفني الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان الإيطالي، ومسئولين رسميين، وفنانين وصحفيين، إلى جانب جمهور من المثقفين والمهتمين بالفنون من إيطاليا ومن الجاليات الأجنبية.

وتضمن حفل الافتتاح معرضًا فنيًا متميزًا للفنان المصري المبدع عمرو فهمي، الذي عرض مجموعة من اللوحات لشخصيات مصرية وإيطالية وعالمية، بالإضافة إلى أعمال فنية استلهمها من معالم سياحية وتاريخية بمدينة روما خلال فترة تواجده بالأكاديمية الأسبوعين الماضيين، كما قدّم لوحة خاصة للفنان المصري الكبير راغب عياد، مؤسس الأكاديمية المصرية للفنون بروما، أهداها للأكاديمية تقديرًا لدورها الريادي.  

 

واستهلت الحفل الدكتورة رانيا يحيى، مديرة الأكاديمية، بكلمة رحبت فيها بالحضور، معربة عن شكرها العميق للسفير بسام راضى لحرصه على افتتاح الموسم الثقافي والفنى الجديد للأكاديمية مثل العام الماضى، وأيضًا قدمت الشكر للفنانين المشاركين وطاقم العمل بالأكاديمية على جهودهم المستمرة في جعل الأكاديمية واجهة مشرفة لمصر وثقافتها.

وخلال كلمته، أشاد السفير بسام راضي بدور الأكاديمية في تعزيز الحضور الثقافي المصري في إيطاليا وأوروبا بوجه عام، مؤكدًا أنها بمثابة منارة تعكس أشعة الهوية المصرية العريقة من روما عاصمة الفن والثقافة إلى كافة الدولة الإيطالية، وعبر عن خالص امتنانه وتقديره تجاه الجهود الدؤوبة التى تقوم بها الأكاديمية بإدارة حكيمة متمثلة فى الدكتورة رانيا يحيى، حيث أعلن السفير بسام راضى عن انطلاق الموسم الثقافي الجديد مؤكدًا أن أنشطته الفنية المتنوعة ستكون قيمة مضافة جديدة تعكس تأثير القوى الناعمة المصرية من الفنون والثقافة المبدعة. 

