الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بمحافظة الدقهلية

تحصين الكلاب بالمنصورة،
تحصين الكلاب بالمنصورة، فيتو
18 حجم الخط

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تكثيف حملات تحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أماكن تجمعاتها في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

حملات مكثفة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار

وأشار محافظ الدقهلية إلى بذل جهود ميدانية مكثفة لمكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الحرة، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، مُوضحًا أن الحملة تستخدم أحدث الوسائل في التعامل مع هذه الكلاب.

تحصين 10 كلاب حرة بمنطقة مساكن الجلاء بالمنصورة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية بيطري الدقهلية، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم اليوم تحصين 10 كلاب حرة بمنطقة مساكن الجلاء بالمنصورة، وأضاف أن الحملة تواصل أعمالها الميدانية من خلال خطة تغطي مراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على محيط المدارس والمناطق السكنية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

 

تطعيم الكلاب بلقاح السعار باستخدام جهاز "البلو بايب

كما أوضح الدكتور السباعي أنه تم تحصين 320 كلبًا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث جرى تطعيم الكلاب بلقاح السعار باستخدام جهاز "البلو بايب" (Blowpipe) الحديث، ويُستخدم هذا الجهاز للتحصين عن بُعد لمسافة تصل إلى 11 مترًا، مما يسهل التعامل الآمن مع الكلاب الشرسة ويضمن تحصينها بشكل فعال، ويتم تحصين الكلاب الآمنة بالطريقة المألوفة وهو التحصين بالحقن المباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامراض والأوبئة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انتشار الأمراض والأوبئة توجيهات المحافظ بيطري الدقهلية سلامة المواطنين ظاهرة انتشار الكلاب محيط المدارس محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية مساكن الجلاء بالمنصورة

مواد متعلقة

يضم 12 جهة، جامعة المنصورة تقود تحالف تطوير صناعة الألبان والمواد الغذائية المصرية

محافظ الدقهلية يتابع أعمال النظافة والتصدي للإشغالات بحي غرب المنصورة

جولة صباحية مفاجئة لمحافظ الدقهلية على موقف سيارات جديلة بالمنصورة

نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب وسوريا بربع نهائي كأس العرب

نتيجة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بأسيوط وسوهاج (فيديو)

الحكومة توضح حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق نتيجة لغياب الرقابة

التشكيل المتوقع لمنتخبي سوريا والمغرب بكأس العرب

المتحدة تفتتح موسمًا موسيقيًا عالميًا لحفلات المتحف المصري الكبير (GEM Nights)

مصدر بالزمالك: النادي أنهى ترتيبات صرف مستحقات اللاعبين بالكامل

المشدد 7 سنوات لربة منزل وعاطل بتهمة سرقة المواطنين في السلام

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج وتحسن الأحوال

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads