حملات لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بمحافظة الدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تكثيف حملات تحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أماكن تجمعاتها في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

حملات مكثفة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار

وأشار محافظ الدقهلية إلى بذل جهود ميدانية مكثفة لمكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الحرة، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، مُوضحًا أن الحملة تستخدم أحدث الوسائل في التعامل مع هذه الكلاب.

تحصين 10 كلاب حرة بمنطقة مساكن الجلاء بالمنصورة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية بيطري الدقهلية، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم اليوم تحصين 10 كلاب حرة بمنطقة مساكن الجلاء بالمنصورة، وأضاف أن الحملة تواصل أعمالها الميدانية من خلال خطة تغطي مراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على محيط المدارس والمناطق السكنية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

تطعيم الكلاب بلقاح السعار باستخدام جهاز "البلو بايب

كما أوضح الدكتور السباعي أنه تم تحصين 320 كلبًا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث جرى تطعيم الكلاب بلقاح السعار باستخدام جهاز "البلو بايب" (Blowpipe) الحديث، ويُستخدم هذا الجهاز للتحصين عن بُعد لمسافة تصل إلى 11 مترًا، مما يسهل التعامل الآمن مع الكلاب الشرسة ويضمن تحصينها بشكل فعال، ويتم تحصين الكلاب الآمنة بالطريقة المألوفة وهو التحصين بالحقن المباشر.

