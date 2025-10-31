قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من القرارات الجمهورية والتوجيهات الرئاسية والرسائل القوية، حيث اصد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر)» بين الحكومة المصرية والحكومة الإسبانية.

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية

كما أصدر الرئيس السيسي قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور حسام الدين شوقي عبد الله رسلان، نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث

الدكتور أيمن يحيى أمين مصطفى، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة القاهرة

الدكتور أحمد سمير محمد شحاتة، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة القاهرة

الدكتورة هبة صبري عطية سلامة، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة الإسكندرية

الدكتور إسلام أمين زكي عبد الوكيل، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الإسكندرية

الدكتور ضياء الدين مصطفى عبده البنا، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية، جامعة بني سويف

الدكتور خالد علي أحمد النسر، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة بني سويف

الدكتورة سماء إمام محمود الدق، عميدًا لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، جامعة بني سويف

الدكتور أبو بكر محمد الطيب عبد الشكور محمد، عميدًا لكلية العلوم، جامعة أسيوط

الدكتورة إيناس أحمد عبد الحافظ محمود، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة أسيوط

الدكتور محمد محمد سليمان محمود، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة أسيوط

الدكتورة أمل فاروق عبد الجواد بدوي الجمل، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة الزقازيق

الدكتورة نهى أحمد الدسوقي صالح هيكل، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة المنصورة

الدكتور إبراهيم أحمد مصطفى أحمد الكفراوي، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة مدينة السادات

الدكتور حسام حمدي عبد الحميد السيد عوض، عميدًا لكلية التربية، جامعة حلوان

الدكتورة سماح محمد الصاوي إبراهيم فايد، عميدًا لكلية الآداب، جامعة دمنهور

الدكتور سمير أحمد محمد الشاذلي، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة كفر الشيخ

الدكتورة نجوى أحمد عبد الله واعر، عميدًا لكلية التربية، جامعة الوادي الجديد

الدكتور أحمد محجوب أحمد شعلان، عميدًا لكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، جامعة مطروح

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي سوف تقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل، حيث استعرض وزير السياحة والآثار الإجراءات والتحضيرات التي تتم بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يشمل الجوانب اللوجستية والفقرات المقترحة للفعاليات، إلى جانب الترتيبات التنظيمية المرتبطة بها.

المتحف المصري الكبير

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم حفل افتتاح يليق بمكانة مصر، ويعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافة العالمية، ويسهم في تعزيز الترويج السياحي للبلاد.

موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كما أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تعكس صورة الاحتفالية ليس فقط عظمة هذا الصرح العالمي، بل أيضًا حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات، بما يتناسب مع مكانتها الحضارية أمام العالم.

وتناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، ضمن الاستعدادات الجارية للافتتاح.

خطط تطوير قطاع السياحة

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الملفات الأخرى المرتبطة بعمل وزارة السياحة والآثار، كذلك اطلع الرئيس السيسي على مستجدات خطط تطوير قطاع السياحة.

حفل “وطن السلام”

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت تحت عنوان “وطن السلام”، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

السيسي يوقع على رسالة سلام من مصر إلى العالم

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس، فور وصوله إلى مقر الاحتفالية، قام بالتوقيع على “رسالة سلام من مصر إلى العالم”، بما يرمز إلى التزام الدولة المصرية بنهج السلام وصونه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ومبدأً راسخًا في سياستها الوطنية والدولية، وتلا ذلك انطلاق فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة عن السلام، لتتوالى بعدها فقرات البرنامج الفني والثقافي، التي تضمنت عروضًا فنية وغنائية، تناولت موضوعات السلام، ووقف الحرب في غزة، والتقدير لكفاح أهل سيناء وصمودهم، إلى جانب كلمات مُسجلة لعدد من رموز الدولة المصرية في مجالات قوتها الناعمة، الدينية، الطب، الآثار، التاريخ، الإعلام، الفن، والرياضة، بالإضافة إلى عرض افلام تسجيلية بعنوان "حراس الرمال"،"مصر طريق العودة" و"بصيرة قائد".

الجامعات والمدارس

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تحدث في نهاية الفعالية، موجها التحية لكل من شارك فيها، بما في ذلك فناني مصر، مشيدًا بما تضمنته الاحتفالية من رسائل هامة، وداعيًا في هذا الخصوص الجامعات والمدارس وجهات الدولة المعنية لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء.

قمة شرم الشيخ للسلام

وأشار الرئيس إلى انه يتعين توجيه الشكر لله تعالى على وقف الحرب في قطاع غزة والمعاناة التي مر بها الفلسطينيون لمدة عامين، وعلى نجاح مصر في جهودها في هذا الصدد والتي توجت باستضافتها لقمة شرم الشيخ للسلام، مشيرًا إلى أن شهر أكتوبر هو شهر النصر وأن النصر لم يأت بقوة الجيش فقط بل أولًا بقوة الشعب، مؤكدًا أن الشعب الذي يرفض الهزيمة يعينه الله على النصر.

وأكد الرئيس على أن اتخاذ القرار مسئولية، وان قضيتنا عادلة، وأن مصر لا تتعدى على حقوق الآخرين.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الاحتفالية شهدت حضورًا واسعًا ورفيع المستوى من كبار رجال الدولة، والسادة الوزراء، وممثلين عن مختلف فئات وشرائح المجتمع المصري.

تكريم الشهداء

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على التقرير السنوي لأنشطة الصندوق، حيث استعرض رئيس مجلس إدارة الصندوق الموقف التنفيذي لمُجمل ما قدمه الصندوق من أنشطة وخدمات ومُبادرات خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.

مبادرة "مصر معاكم"

وأثنى الرئيس السيسي على الخدمات المُقدمة من جانب الصندوق لصالح المُستفيدين، مُشيدًا بجهود القائمين عليه، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع أجهزة الدولة المعنية، وهو ما عزز من قدرات الصندوق على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس صدق على مبادرة "مصر معاكم"، لرعاية القصر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية، والضحايا المدنيين، وكذا المصابين القصر من المدنيين، المستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يتم البدء في تنفيذ المبادرة اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك تحت رعاية البنك المركزي، مع استثمار المبالغ المقررة لصالح المستفيدين من المبادرة بواسطة شركة مصر لتأمينات الحياة، بحيث يتم صرف المبالغ المستحقة مع بلوغ القاصر سن الرشد.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه كذلك بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح الإعفاءات والتخفيضات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، والمعاهد العليا الخاصة لأبناء الشهداء والمصابين المستفيدين من الصندوق، كما أكد الرئيس على قيام وزارة الصحة والسكان بعلاج المدنيين المستفيدين من الصندوق غير الخاضعين للتأمين الصحي مجانًا بدون مقابل، وذلك في كافة مستشفيات وزارة الصحة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع على عددٍ من مبادرات الصندوق لصالح أسر الشهداء والمستفيدين من الصندوق، وذلك مع كل من الأزهر الشريف، ووزارات الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الأوقاف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات للمستفيدين من الصندوق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وافق على ضم شهداء وزارة الخارجية من المتوفين أثناء أداء مهامهم بالخارج إلى المستفيدين من الصندوق.

