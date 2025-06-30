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سياسة

تصل إلى مليون جنيه، عقوبات صارمة لمخالفي قانون تقنين وضع اليد

عقوبات صارمة بقانون
عقوبات صارمة بقانون تقنين وضع اليد، فيتو

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، في جلسته العامة أمس الأحد، الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية، بناء على طلب الحكومة، وفي حال الحاجة لتقديم تعديلات أخرى.

تفاصيل قانون وضع اليد

واستعرض النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون الذي يقضي بفتح التقديم لتقنين وضع اليد.

عقوبات صارمة بقانون تقنين وضع اليد

وحدد مشروع قانون تقنين وضع اليد، عددا من العقوبات للمخالفين، لا سيما بعد بدء تطبيق القانون وفتح الباب أمام تلقي طلبات التقنين.

غرامة مالية واسترداد الأرض حال عدم تقنين وضع اليد

وتنص المادة (12) من مشروع قانون تقنين وضع اليد على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (۸) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.

 

كما تنص المادة (13) على: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 

وتنص المادة (14) من مشروع قانون تقنين وضع اليد على: تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.

 

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