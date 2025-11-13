الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

صلاح حسب الله: المال السياسي لا يمكنه صناعة نجاح في الانتخابات

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس النواب، أن الناخب هو عنصر القوة الحقيقي القادر على إنجاح أو إفشال أي عملية انتخابية، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كانت متوقعة، ومحذرًا من الخلط بين صناعة الطوابير وصناعة الحالة الانتخابية.

الحشد المصطنع لا يصنع ديمقراطية

وأوضح "حسب الله"، أن هناك فرقًا واضحًا بين الحشد المصطنع والحالة الديمقراطية الحقيقية، قائلًا:"ممكن تصنع طابور انتخابي، إنما الحالة الانتخابية لا يصنعها إلا المواطن".

المال السياسي محدود التأثير

على أن الحديث عن المال السياسي، رغم وجوده، لا يمكنه أن يؤثر على نجاح العملية بأكملها، معقبًا: "ممكن تؤثر على إرادة 200، 300، 1000 ناخب، إنما لا يمكن أن تصنع نجاحًا بتأثير على إرادة الناخب بالمال السياسي".

الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة

وأشار إلى أن التجاوزات الفردية أمر طبيعي في أي انتخابات واسعة النطاق، ولا تنتقص من نزاهة العملية الانتخابية، مثمنًا دور الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاة المشرفين على اللجان.
ولفت إلى أنه تابع قرارات بإلغاء نتائج بعض اللجان بعد التأكد من وجود مخالفات، معتبرًا ذلك دليلًا على فاعلية الرقابة القضائية.

التجاوزات ظاهرة عالمية

وأكد "حسب الله" أن التجاوزات الانتخابية ليست حكرًا على مصر، قائلًا:"أي انتخابات في العالم بيبقى فيها تجاوزات، سواء في أمريكا أو البرازيل أو موريتانيا، لأنها أفعال بشرية من اللاعبين في الانتخابات، ناخبين أو مرشحين".

الديمقراطية لا تُزرع دفعة واحدة

وأضاف وتابع خلال تصريحات ببرنامج “ولاد البلد” تقديم محمد قاسم بقناة “الشمس”: أن بناء الحياة السياسية الديمقراطية عملية تراكمية تمر بمراحل متعددة، موضحًا أن الأخطاء تتناقص تدريجيًا مع كل استحقاق انتخابي جديد.

وتابع:""الحياة الديمقراطية عمرها ما تيجي بطريقة الزرع الشيطاني، لكنها تنمو بالتجربة والممارسة".

دعوة للمواطنين: لا تكن متفرجًا

وفي ختام حديثه، دعا "حسب الله" المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات وعدم الاكتفاء بالمراقبة أو التحليل من بعيد، قائلًا:"ما تقعدش في المدرجات زي اللي بيحلل الكورة، أنت اللي معاك الصفارة بتاعة النتيجة، شارك وصوّت لأنك أنت صانع القرار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صلاح حسب الله حسب الله الانتخابات المال السياسي انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

مواد متعلقة

موعد الصمت الانتخابي بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

مصطفى الفقي: هندسة المشهد السياسي ليست أمرًا سلبيًا وهذا ما فعله مبارك

من هو مرشح المال السياسي؟

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

اعتماد المخططات التفصيلية لـ100 قرية و14 مدينة بـ9 محافظات

صرخة يزن تكشف جريمة بشعة، نزيف بالمخ وحروق سجائر على جسد طفل بالشرقية

مرتضى منصور: القضاء الإداري ضم دعوى إلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك لدعواي الأصلية

تشكيل منتخب نيجيريا لمباراة الجابون في الملحق المؤهل لمونديال 2026

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: نشر العلم الصحيح يحمي المجتمع من التضليل والغش الفكري

عبث وقوة بلا تقوى، علي جمعة يحذر: دخلنا في دائرة التشبه بقوم عاد

تفسير رؤية الخروب في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية