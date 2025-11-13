صلاح حسب الله: المال السياسي لا يمكنه صناعة نجاح في الانتخابات

18 حجم الخط

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس النواب، أن الناخب هو عنصر القوة الحقيقي القادر على إنجاح أو إفشال أي عملية انتخابية، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كانت متوقعة، ومحذرًا من الخلط بين صناعة الطوابير وصناعة الحالة الانتخابية.

الحشد المصطنع لا يصنع ديمقراطية

وأوضح "حسب الله"، أن هناك فرقًا واضحًا بين الحشد المصطنع والحالة الديمقراطية الحقيقية، قائلًا:"ممكن تصنع طابور انتخابي، إنما الحالة الانتخابية لا يصنعها إلا المواطن".

المال السياسي محدود التأثير

على أن الحديث عن المال السياسي، رغم وجوده، لا يمكنه أن يؤثر على نجاح العملية بأكملها، معقبًا: "ممكن تؤثر على إرادة 200، 300، 1000 ناخب، إنما لا يمكن أن تصنع نجاحًا بتأثير على إرادة الناخب بالمال السياسي".

الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة

وأشار إلى أن التجاوزات الفردية أمر طبيعي في أي انتخابات واسعة النطاق، ولا تنتقص من نزاهة العملية الانتخابية، مثمنًا دور الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاة المشرفين على اللجان.

ولفت إلى أنه تابع قرارات بإلغاء نتائج بعض اللجان بعد التأكد من وجود مخالفات، معتبرًا ذلك دليلًا على فاعلية الرقابة القضائية.

التجاوزات ظاهرة عالمية

وأكد "حسب الله" أن التجاوزات الانتخابية ليست حكرًا على مصر، قائلًا:"أي انتخابات في العالم بيبقى فيها تجاوزات، سواء في أمريكا أو البرازيل أو موريتانيا، لأنها أفعال بشرية من اللاعبين في الانتخابات، ناخبين أو مرشحين".

الديمقراطية لا تُزرع دفعة واحدة

وأضاف وتابع خلال تصريحات ببرنامج “ولاد البلد” تقديم محمد قاسم بقناة “الشمس”: أن بناء الحياة السياسية الديمقراطية عملية تراكمية تمر بمراحل متعددة، موضحًا أن الأخطاء تتناقص تدريجيًا مع كل استحقاق انتخابي جديد.

وتابع:""الحياة الديمقراطية عمرها ما تيجي بطريقة الزرع الشيطاني، لكنها تنمو بالتجربة والممارسة".

دعوة للمواطنين: لا تكن متفرجًا

وفي ختام حديثه، دعا "حسب الله" المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات وعدم الاكتفاء بالمراقبة أو التحليل من بعيد، قائلًا:"ما تقعدش في المدرجات زي اللي بيحلل الكورة، أنت اللي معاك الصفارة بتاعة النتيجة، شارك وصوّت لأنك أنت صانع القرار".

