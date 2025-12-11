الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أحمد بهاء شعبان: المال السياسي لعب دورا في انتخابات النواب

بهاء شعبان،فيتو
بهاء شعبان،فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن المال السياسي لعب دورًا في انتخابات النواب

وأشار إلى أن الانتخابات يجب أن تكون عبارة عن تنافس شرعي وقانوني وديمقراطي بفرص متساوية يكون الفيصل فيه هو أصوات الناخبين وحيادية العملية الانتخابية. 

وأضاف أن ما حدث هو وجود "خلل في هذه المنظومة"، حيث أصبح "البطل الرئيسي في توجيه الناخبين لصندوق الاقتراع والحصول على أصواتهم هو المال السياسي". 

وأشار إلى أن مقعد البرلمان أصبح في "المزاد لمن يدفع أكثر"، مستشهدًا بقول الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي بأن "سعر الكرسي وصل لـ 150 مليون جنيه"، واصفًا ذلك بـ "كارثة".

تغول رأس المال السياسي

وأشار إلى "تغول رأس المال السياسي الذي قتل تكافؤ الفرص بين المرشحين"، حيث من يستطيع دفع الأموال هو من يربح أصوات الناخبين.  

وتطرق شعبان إلى ملف القوائم الانتخابية، موضحًا أنه كان يتم الادعاء بتطبيق توصيات الحوار الوطني، والتي كان على رأسها "القوائم النسبية وليست القوائم المغلقة".

وتابع أن القوائم المغلقة "تم تقسيمها على عدد صغير من الأحزاب معروفة مسبقًا". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب المال السياسي الاحزاب القوائم المغلقة صندوق الاقتراع

مواد متعلقة

بعد أحكام الإدارية العليا، حزب العدل يكشف تجاوزات المال السياسي في انتخابات النواب

كاريكاتير فيتو.. المال السياسي في انتخابات النواب

مواجهة المال السياسي، ضبط محاولة شراء أصوات في لجنة انتخابية بالمحلة

النائب هشام الحصري مرشح القائمة الوطنية: وعي الناخب كلمة السر وليس المال السياسي

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

بعد الإمساك بتمساح الزوامل، البيئة: عمره عامان وسنعيده إلى بحيرة ناصر

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

مدرب الأردن يكشف عن صعوبة مباراة العراق في ربع نهائي كأس العرب

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-12-2025

طوله 85 سم واستغرق 7 أيام لاصطياده، تفاصيل انتهاء أزمة تمساح الزوامل (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-12-2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads