أحمد بهاء شعبان: المال السياسي لعب دورا في انتخابات النواب

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن المال السياسي لعب دورًا في انتخابات النواب.

وأشار إلى أن الانتخابات يجب أن تكون عبارة عن تنافس شرعي وقانوني وديمقراطي بفرص متساوية يكون الفيصل فيه هو أصوات الناخبين وحيادية العملية الانتخابية.

وأضاف أن ما حدث هو وجود "خلل في هذه المنظومة"، حيث أصبح "البطل الرئيسي في توجيه الناخبين لصندوق الاقتراع والحصول على أصواتهم هو المال السياسي".

وأشار إلى أن مقعد البرلمان أصبح في "المزاد لمن يدفع أكثر"، مستشهدًا بقول الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي بأن "سعر الكرسي وصل لـ 150 مليون جنيه"، واصفًا ذلك بـ "كارثة".

تغول رأس المال السياسي

وأشار إلى "تغول رأس المال السياسي الذي قتل تكافؤ الفرص بين المرشحين"، حيث من يستطيع دفع الأموال هو من يربح أصوات الناخبين.

وتطرق شعبان إلى ملف القوائم الانتخابية، موضحًا أنه كان يتم الادعاء بتطبيق توصيات الحوار الوطني، والتي كان على رأسها "القوائم النسبية وليست القوائم المغلقة".

وتابع أن القوائم المغلقة "تم تقسيمها على عدد صغير من الأحزاب معروفة مسبقًا".

