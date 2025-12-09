الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد نجاحه مع زياد ظاظا، عمرو مصطفى يستعد لأغنية جديدة

عمرو مصطفى، فيتو
عمرو مصطفى، فيتو
18 حجم الخط

بعد النجاح الكبير الذي حققه عمرو مصطفى مع مطرب الراب زياد ظاظا وتصدره تريند يوتيوب بأغنية بعتيني والتي وصلت مشاهدتها إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة.

 

أغنية جديدة لعمرو مصطفى 

يستعد عمرو مصطفى، لأغنية جديدة بعد نجاحه مع زياد ظاظا وتحمل عنوان الكلام بيجيب كلام من المفترض طرحها قريبًا.

ويعيش  الفنان عمرو مصطفى  حالة من النشاط والنجاح الفني، خاصةً بعد تصدر أغنية "بعتيني ليه" التي جمعته بمؤدي الراب زياد ظاظا، مؤشرات البحث في يوتيوب واحتلالها المرتبة الأولى منذ طرحها قبل أيام.

ويأتي تعاون عمرو مصطفى مع زياد ظاظا والموزع معتز ماضي على خلفية اجتماعهما في برنامج "ربد بُل صالونات"، حيث خضعا لتحدي صناعة أغنية من الألف للياء في 6 ساعات فقط. 

وحرص عمرو على مدار الحلقة على احتضانهما لتمثيلهما الجيل الجديد، موضحًا طرق حديثة في صناعة المزيكا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكان الفنان والملحن عمرو مصطفى احتفى بحصول أغنية “خطفوني” على جائزة أفضل أغنية، وذلك في حفل جوائز الميما.

عبر عمرو مصطفى عن سعادته الكبيرة بهذا النجاح، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الحمد والشكر لله؛ جائزة أحسن أغنية (خطفوني) جائزة أحسن ملحن (خطفوني).. شكرًا أخويا الغالي عمرو دياب.. شكرا اخويا الغالي تامر حسين.. شكرًا أسامة الهندي وعادل حقي.. شكر كبير للجمهور العظيم.. وأخيرًا شكرا لأسرتي العظيمة”.

وبهذا التتويج الجديد، يؤكد عمرو مصطفى مجددًا مكانته كأحد أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أغنية جديدة لعمرو مصطفي عمرو مصطفي عمرو مصطفي و زياد ظاظا المطرب عمرو مصطفي الموزع معتز ماضي

الأكثر قراءة

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع 6 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

كاترين تسجل 2 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

بدون محمد صلاح، ليفربول ضيفا ثقيلا أمام إنتر في دوري الأبطال

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

باحث بملف تيارات الإسلام السياسي يكشف، لماذا انقلبت الولايات المتحدة الامريكية على الإخوان الارهابية الآن؟

شتاء مبكر... انخفاض مستمر بدرجات الحرارة..كاترين تقترب من الصفر... سقوط أمطار غزيرة ورعدية.. ورياح وأتربة ورمال على الجنوب وارتفاع أمواج البحر المتوسط لـ 3 متر

في ذكرى رحيله، محطات في حياة كرم مطاوع.. عشق الإخراج المسرحي وقدم أعمالا وطنية وتاريخية خالدة وتزوج مذيعتين وممثلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نزول المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads