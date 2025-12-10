5 ملايين مشاهدة لأغنية "معايا" لبهاء سلطان من "ولنا في الخيال حب" (فيديو)

18 حجم الخط

حققت أغنية “معايا" للمطرب بهاء سلطان من فيلم “ولنا في الخيال حب” 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك منذ طرحها تزامنا مع طرح الفيلم بدور العرض السينمائي.

أغنية معايا

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي، ميكس عمار خطار.

كلمات أغنية معايا

وتقول كلمات الأغنية: "وفيها إيه لو أنت بعيد

وحسّيت إنّي شايفك

نعست في حضنك، اتونسّت

ودُقت الحب في شفايفك

خيال ده ولا دي حقيقة؟

هتفرق إيه؟

غلبني الشوق وده اللي قدرت عليه

معايا، معايا

في يومي، في نومي

في قلبي وروحي

ومن غيرك يداوي جروحي؟

معايا، إنت معايا

في يومي، في نومي

في قلبي وروحي

ومن غيرك يداوي جروحي؟

أنا منساش دفا حضنك

طبطبتك على قلبي

أبيع الدنيا دي بحالها

علشان لحظة تكون جنبي

أبطال فيلم “ولنا في الخيال حب”

والفيلم من بطولة: الفنان أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، ومن إخراج سارة رزيق.

قصة فيلم “ولنا في الخيال حب”

وتدور أحداثه في إطار يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعي انطوائي يتجنب الانخراط في أي علاقات اجتماعية إلا في حدود ضيقة، إلى أن يجد نفسه في علاقة مليئة بالتناقضات تضعه أمام مأزق وصراع بين عقله وقلبه، فهل ينقاد وراء مشاعره غير المتوقعة، أم يقرر إنهاء العلاقة قبل أن تتعقَّد؟!.

