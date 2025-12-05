"بعتيني ليه" لـ عمرو مصطفى وزياد ظاظا تتصدر تريند يوتيوب منذ طرحها

18 حجم الخط

يعيش الفنان عمرو مصطفى حالة من النشاط والنجاح الفني، خاصةً بعد تصدر أغنية "بعتيني ليه" التي جمعته بمؤدي الراب زياد ظاظا، مؤشرات البحث في يوتيوب واحتلالها المرتبة الأولى منذ طرحها قبل أسبوع.

ويأتي تعاون عمرو مصطفى مع زياد ظاظا والموزع معتز ماضي على خلفية اجتماعهما في برنامج "ربد بُل صالونات"، حيث خضعا لتحدي صناعة أغنية من الألف للياء في 6 ساعات فقط.

وحرص عمرو على مدار الحلقة على احتضانهما لتمثيلهما الجيل الجديد، موضحًا طرق حديثة في صناعة المزيكا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أفضل أغنية في حفل جوائز الميما

وكان الفنان والملحن عمرو مصطفى احتفى بحصول أغنية “خطفوني” على جائزة أفضل أغنية، وذلك في حفل جوائز الميما.

عبر عمرو مصطفى عن سعادته الكبيرة بهذا النجاح، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الحمد والشكر لله؛ جائزة أحسن أغنية (خطفوني) جائزة أحسن ملحن (خطفوني).. شكرا اخويا الغالي عمرو دياب.. شكرا اخويا الغالي تامر حسين.. شكرا اسامة الهندي وعادل حقي.. شكر كبير للجمهور العظيم.. وأخيرًا شكرا لأسرتي العظيمهة”.

وبهذا التتويج الجديد، يؤكد عمرو مصطفى مجددًا مكانته كأحد أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي.

